В Днепре зацвели сакуры: люди стали в очередь, чтобы сделать фото

В Днепре на проспекте Гагарина зацвели сакуры. В теплый субботний день 25 апреля люди буквально выстроились в очереди, чтобы сделать фото с волшебными деревьями. Хотя дистанции преимущественно не соблюдались и не все были в масках.

Весной аллея, которая зацветала сакурами, всегда была любимым местом для прогулок днепрян, пишет "Наше мисто".

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Как отмечается, еще в пятницу людей на аллее практически не было. И в выходные они начали собираться возле этой природной красоты, чтобы полюбоваться и сделать фотографии.

В этом году парки, аллеи, скверы и другие зеленые зоны посещать запрещено. Все из-за карантина, введенного во время пандемии коронавируса в мире.

Соблюдались ограничения только до 25 апреля. Дальше все пошло по-другому. Хотя саму аллею оградили, а на страже оставили курсантов военной кафедры университета. Об этом пишет "Информатор".

Людей для фото подпускали лишь по двое и на считанные минуты, но в очереди дистанции практически не соблюдались. Да и не все были в защитных масках.

Цветение сакур в Днепре: смотрите фото