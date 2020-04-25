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      В Днепре зацвели сакуры: люди стали в очередь, чтобы сделать фото

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      В Днепре люди в карантин устроили очередь для фото с цветением сакур
      В Днепре люди в карантин устроили очередь для фото с цветением сакур / dp.informator.ua

      В Днепре на проспекте Гагарина зацвели сакуры. В теплый субботний день 25 апреля люди буквально выстроились в очереди, чтобы сделать фото с волшебными деревьями. Хотя дистанции преимущественно не соблюдались и не все были в масках.

      Весной аллея, которая зацветала сакурами, всегда была любимым местом для прогулок днепрян, пишет "Наше мисто".

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      Как отмечается, еще в пятницу людей на аллее практически не было. И в выходные они начали собираться возле этой природной красоты, чтобы полюбоваться и сделать фотографии.

      В этом году парки, аллеи, скверы и другие зеленые зоны посещать запрещено. Все из-за карантина, введенного во время пандемии коронавируса в мире.

      Соблюдались ограничения только до 25 апреля. Дальше все пошло по-другому. Хотя саму аллею оградили, а на страже оставили курсантов военной кафедры университета. Об этом пишет "Информатор".

      Людей для фото подпускали лишь по двое и на считанные минуты, но в очереди дистанции практически не соблюдались. Да и не все были в защитных масках.

      Цветение сакур в Днепре: смотрите фото

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости Днепра
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