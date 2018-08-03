В Днепре задержали двух злоумышленников, которые выстрелили девушке в лицо: видео

Правоохранители Днепра задержали двух мужчин, которые 2 августа устроили беспорядочную стрельбу в городе и попали в лицо 26-летней девушке.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области.

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Двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения решили "устроить салют" из зарегистрированного карабина в честь дня рождения. В результате одна из пуль попала в лицо случайной девушке, которая находилась в 500 м от места стрельбы. Для задержания мужчин был задействован спецназ КОРД,

– говорится в сообщении правоохранителей.

Отмечается, что 42-летний мужчина и его гость решили "устроить салют" из огнестрельного оружия и открыли беспорядочную стрельбу в воздух. Одна из пуль попала в лицо 26-летний девушке, которая разговаривала по мобильному возле магазина в 500 метрах от места стрельбы.

Учитывая возможные риски, полиция окружила квартал в радиусе возможного пребывания стрелков. Когда правоохранителям стало известно место пребывания злоумышленников, для их задержания были привлечены спецназовцы КОРД.

В ходе спецоперации после 15-минутных переговоров полицейские задержали двух мужчин.

Карабин и 16 стреляных гильз изъяли. Сейчас идет баллистическая экспертиза.

По факту этого инцидента правоохранители уже открыли уголовное производство. Его квалифицировали по статье "Хулиганство": задержанным мужчинам грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в четверг, 2 августа, возле магазина в Днепре неизвестный попал в лицо девушке. К счастью, пуля лишь слегка задела щеку женщины, ее жизни ничего не угрожает.