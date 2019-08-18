В Днепре задержали пьяного майора полиции, который совершил ДТП и сбежал: фото
В Днепре задержали мужчину, который совершил тройное ДТП и скрылся с места аварии. Им оказался помощник начальника Запорожской областной полиции майор Артур Филькинштейн.
Депутат Запорожского областного совета, адвокат Ярослав Гришин сообщил, что авария произошла 17 августа в 13:00.
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Майор Артур Филькинштейн на Toyota протаранил Honda и Opel. Оказалось, что водитель был пьян. К счастью, в масштабной аварии никто не пострадал.
Водителю грозит штраф более 10 тысяч гривен и лишение прав на один год.
Смотрите фото задержания майора полиции Артура Филькинштейна:
К слову, в июне пьяный полицейский устроил смертельное ДТП под Херсоном. В результате аварии погибла семья с 9-летней девочкой.
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