В Днепре задержали россиянина, который устроил в квартире бордель

В Днепре работники полиции задержали гражданина Российской Федерации и его сообщницу, которые устроили в арендованной квартире бордель. Во вторник, 8 января, во время обыска полицейские задержали организаторов, двух проституток и клиента.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Днепровской области.

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34-летний россиянин и его 46-летняя сообщница – жительница Запорожской области еще в начале 2018 года организовали бизнес по оказанию услуг сексуального характера.



Русский устроил бордель в Днепре

Пользуясь тяжелым материальным положением женщин в возрасте от 18 до 35 лет, сутенер забирал у них документы и заставлял заниматься проституцией. В случае отказа – угрожал разослать родным интимные фото и рассказать о роде занятий.

Проведя обыск, полицейские изъяли деньги, полученные от клиентов, мобильные телефоны, компьютерную технику и другие вещественные доказательства. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье "сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией".



Полицейские разоблачили бордель в Днепре

Сейчас обоих преступников задержаны, им грозит от 4-х до 7 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.