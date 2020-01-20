В Днепре загорелось общежитие медицинского колледжа: всех жителей эвакуировали – фото, видео
В Днепре в общежитии медицинского колледжа на проспекте Богдана Хмельницкого произошло возгорание в одной из комнат. Из здания срочно эвакуировали всех жителей.
Пожар произошла утром 20 января около 7:00. По предварительной информации, очаг возгорания зафиксировали в одной из комнат на 9 этаже общежития. Об этом сообщает "Информатор" с места события.
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Через считанные минуты сотрудники ГСЧС уже были на месте происшествия. На месте происшествия работали спасатели, полицейские, медики и аварийная газовая служба.
Сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали пожар. Что послужило причиной возгорания, установят правоохранители.
Спасателям удалось оперативно потушить пожар в Днепре / фото "Информатор"