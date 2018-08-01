В Днепре загорелся автомобиль с детьми

1 августа после обеда в Днепре при выезде на Запорожское шоссе во время движения загорелся легковой автомобиль, которым семья с двумя детьми направлялась на море.

Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС Днепровской области, передает "Информатор".

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По их данным, возгорание автомобиля началось во время движения, огонь охватил моторный отсек.

Фото ДТП



Пострадавших нет

1 августа в 14:09 поступила информация о загорании легкового автомобиля Nissan Qashqai по адресу: г. Днепр, при выезде на Запорожское шоссе. Уже в 14:27 пожар был локализован, а в 14:33 полностью ликвидирован. В результате пожара огнем поврежден моторный отсек на общей площади 2 м2,

– написали на официальном сайте спасатели.

Водитель автомобиля рассказал, что он с семьей ехал на море. Заметив, что из-под капота идет дым, он остановился и машина вспыхнула. Его жена с двумя детьми также успели выбежать из автомобиля.