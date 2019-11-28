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      В Днепре "заминировали" 12 школ: перечень

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      В Днепре вероятно заминировали 12 школ / Фото с фейсбука пресс-службы полиции Днепра

      Полиция проверяет информацию о заминировании 12 школ в Днепре. На местах работают взрывотехники и правоохранители.

      О возможном заминировании в полицию сообщили по электронной почте 28 ноября в 9:40, рассказали в пресс-службе ведомства.

      Важно: Массовые псевдоминирования в Украине: какие последствия ложных сообщений

      Взрывчатку ищут в школах:

      • № 7;
      • №17;
      • №29;
      • №33;
      • №69;
      • №118;
      • №121;
      • №145;
      • №147;
      • гимназии №3;
      • № 45;
      • №65.

      Фейковых минирований стало больше

      Сообщений о заложенной взрывчатке в последнее время стало значительно больше. Минируют все:  метро, аэропорты и вокзалы, а также торговые центры, школы, больницы и даже государственные учреждения вроде Офиса Президента и Верховной Рады. Недавно "минировали" поезд Интерсити Львов – Киев. Из-за сообщения он несколько часов простоял в поле.

      Ранее: В Киеве эвакуировали Центральный железнодорожный вокзал

      Большинство таких звонков поступает из России, неподконтрольных украинских территорий и стран Балтии, говорят в полиции. Около 95% таких сообщений ложные, но почти каждый случай прорабатывают как достоверный. Кроме реальной взрывчатки находят и муляжи.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Полиция Фейковые заминирования Новости Днепра
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