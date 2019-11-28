В Днепре "заминировали" 12 школ: перечень
Полиция проверяет информацию о заминировании 12 школ в Днепре. На местах работают взрывотехники и правоохранители.
О возможном заминировании в полицию сообщили по электронной почте 28 ноября в 9:40, рассказали в пресс-службе ведомства.
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Взрывчатку ищут в школах:
- № 7;
- №17;
- №29;
- №33;
- №69;
- №118;
- №121;
- №145;
- №147;
- гимназии №3;
- № 45;
- №65.
Фейковых минирований стало больше
Сообщений о заложенной взрывчатке в последнее время стало значительно больше. Минируют все: метро, аэропорты и вокзалы, а также торговые центры, школы, больницы и даже государственные учреждения вроде Офиса Президента и Верховной Рады. Недавно "минировали" поезд Интерсити Львов – Киев. Из-за сообщения он несколько часов простоял в поле.
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Большинство таких звонков поступает из России, неподконтрольных украинских территорий и стран Балтии, говорят в полиции. Около 95% таких сообщений ложные, но почти каждый случай прорабатывают как достоверный. Кроме реальной взрывчатки находят и муляжи.