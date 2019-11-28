В Днепре "заминировали" 12 школ: перечень

Полиция проверяет информацию о заминировании 12 школ в Днепре. На местах работают взрывотехники и правоохранители.

О возможном заминировании в полицию сообщили по электронной почте 28 ноября в 9:40, рассказали в пресс-службе ведомства.

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Взрывчатку ищут в школах:

№ 7;

№17;

№29;

№33;

№69;

№118;

№121;

№145;

№147;

гимназии №3;

№ 45;

№65.

Фейковых минирований стало больше

Сообщений о заложенной взрывчатке в последнее время стало значительно больше. Минируют все: метро, аэропорты и вокзалы, а также торговые центры, школы, больницы и даже государственные учреждения вроде Офиса Президента и Верховной Рады. Недавно "минировали" поезд Интерсити Львов – Киев. Из-за сообщения он несколько часов простоял в поле.

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Большинство таких звонков поступает из России, неподконтрольных украинских территорий и стран Балтии, говорят в полиции. Около 95% таких сообщений ложные, но почти каждый случай прорабатывают как достоверный. Кроме реальной взрывчатки находят и муляжи.