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Телеканал новостей 24 Новости Новости политики

В Днепре, Запорожье и Одессе появилась политическая реклама с Григорием Суркисом

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Политическая реклама с Григорием Суркисом
Политическая реклама с Григорием Суркисом / facebook.com

В Днепре, Запорожье и Одессе появились рекламные плакаты с бизнесменом Григорием Суркисом.

Соответствующие фото разместил блогер и волонтер из Мариуполя Ярослав Матюшин.

Примечательно, что реклама Суркиса забрендирована партией "Украинский выбор", которую возглавляет Виктор Медведчук.

"Встречайте. Давний друг Медведчука и бессменный директор ФК "Динамо"– Григорий Суркис. Человек, которому можно смело накидывать благодарностей в шапку за то печальное состояние украинской национальной сборной, в котором она сейчас находится. Человек, который превратил украинский футбол в олигархобол, когда клубы не развивают культуру спорта, но являются предметом, чтобы помериться в среде богатых людей", – так выразил Матюшин свое удивление и возмущение внешней рекламой с портретом Суркиса.

Напомним, НАБУ расследует коррупционную схему с участием Запорожьеоблэнерго и Черкассыоблэнерго, по итогам которой государство потеряло более 0,5 млрд грн. По версии следствия, на махинациях с долгами облэнерго, мажоритарием которых является государство, братья Суркисы, владельцы клуба Динамо, заработали сотни миллионов гривен.

Теги: Новости политики Динамо
Источник: 24 Канал
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