В Днепре запретили продавать алкоголь ночью

В Днепре 23 мая депутаты горсовета ввели запрет на розничную торговлю алкоголем в ночное время. Так, с 22:00 до 7:00 нельзя будет купить пиво (кроме безалкогольного), алкогольные, слабоалкогольные напитки и столовые вина.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета Днепра.

Отмечается, что алкогольные напитки ночью невозможно будет приобрести ни в супермаркетах, ни в маленьких магазинах или киосках.

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За выполнением решения депутатов будет следить Инспекция горсовета по вопросам благоустройства. Нарушители будут терять лицензии на розничную торговлю алкоголем.

Без спиртных и хмельных напитков теперь также будут проходить все фестивали, концерты и любые массовые собрания в городе. В то же время запрет не касается ресторанов, баров и кафе, имеющих разрешения на продажу крепких напитков,

– отметили в горсовете Днепра.

Напомним, в конце апреля Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, которым предусмотрено право местной власти самовольно устанавливать ограничение продажи алкоголя в определенное время суток.