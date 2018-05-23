14:06
23 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
24°C 11°C
  • четверг
    24°C 13°C
  • пятница
    25°C 15°C
  • суббота
    19°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Ракеты Путина разрушают российский автопром. Атака дронов
Вєсті Кремля
21:41, 22 мая
Вести.UA.
Вєсті.UA
19:55, 22 мая
Перегруженные
ЦРУ
09:12, сегодня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, 22 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

В Днепре запретили продавать алкоголь ночью

61 Читати новину українською
В Днепре запретили продавать алкоголь в ночное время
В Днепре запретили продавать алкоголь в ночное время / Иллюстративное фото

В Днепре 23 мая депутаты горсовета ввели запрет на розничную торговлю алкоголем в ночное время. Так, с 22:00 до 7:00 нельзя будет купить пиво (кроме безалкогольного), алкогольные, слабоалкогольные напитки и столовые вина.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета Днепра.

Отмечается, что алкогольные напитки ночью невозможно будет приобрести ни в супермаркетах, ни в маленьких магазинах или киосках.

Читайте также: Существует ли безопасная доза алкоголя: объяснение от Минздрава

За выполнением решения депутатов будет следить Инспекция горсовета по вопросам благоустройства. Нарушители будут терять лицензии на розничную торговлю алкоголем.

Без спиртных и хмельных напитков теперь также будут проходить все фестивали, концерты и любые массовые собрания в городе. В то же время запрет не касается ресторанов, баров и кафе, имеющих разрешения на продажу крепких напитков,
– отметили в горсовете Днепра.

Напомним, в конце апреля Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, которым предусмотрено право местной власти самовольно устанавливать ограничение продажи алкоголя в определенное время суток.

Теги: Новости Украины Алкоголь Новости Днепра
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук