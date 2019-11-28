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      В Днепре запретили шуметь ночью: детали

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      У Дніпрі заборонили шуміти після 22:00 / vesti.dp.ua

      Правила дотримання тиші діятимуть у місті Дніпро. Відтепер не можна гучно співати та влаштовувати концерти після 22:00.

      Такое решение 27 ноября утвердили депутаты Днепровского городского совета.

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      Кроме того, городские власти согласовали перечень мест для проведения общегородских и государственных праздников, а также определили время, когда эти мероприятия можно проводить.

      Отныне наиболее масштабные концерты, фестивали будут проходить на Монастырском острове. Все развлекательные мероприятия будут проводить с 9:00 до 22:00.

      Монастирський острів
      Монастырский остров

      Ранее все общегородские и спортивные мероприятия проводились на Фестивальном причале. По новым правилам, на этой локации все громкие события должны происходить не позже чем 18:00. Зато на площади Героев Майдана и в парке имени Глобы шуметь можно будет до 20:00.

      Исключения могут быть только по случаю государственных праздников, а также проведение которых согласовано отдельным распоряжением городского головы.

      Инициатива создания правил принадлежит городскому голове Днепра Борису Филатову.

      Борис Філатов
      Борис Филатов

      После 22:00 запрещается громкая музыка, а также песни и игра на музыкальных инструментах в частных домах. В то же время новые правила запрещают в ночное время движение автотранспорта и мототехники, которые превышают допустимый уровень шума.

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      За соблюдением правил будет следить инспекция по благоустройству Днепровского городского совета.

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      Автор: Марина Васильева
      Теги: Новости Украины Борис Филатов Новости Днепра
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