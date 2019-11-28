В Днепре запретили шуметь ночью: детали

Правила дотримання тиші діятимуть у місті Дніпро. Відтепер не можна гучно співати та влаштовувати концерти після 22:00.

Такое решение 27 ноября утвердили депутаты Днепровского городского совета.

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Кроме того, городские власти согласовали перечень мест для проведения общегородских и государственных праздников, а также определили время, когда эти мероприятия можно проводить.

Отныне наиболее масштабные концерты, фестивали будут проходить на Монастырском острове. Все развлекательные мероприятия будут проводить с 9:00 до 22:00.



Монастырский остров

Ранее все общегородские и спортивные мероприятия проводились на Фестивальном причале. По новым правилам, на этой локации все громкие события должны происходить не позже чем 18:00. Зато на площади Героев Майдана и в парке имени Глобы шуметь можно будет до 20:00.

Исключения могут быть только по случаю государственных праздников, а также проведение которых согласовано отдельным распоряжением городского головы.

Инициатива создания правил принадлежит городскому голове Днепра Борису Филатову.



Борис Филатов

После 22:00 запрещается громкая музыка, а также песни и игра на музыкальных инструментах в частных домах. В то же время новые правила запрещают в ночное время движение автотранспорта и мототехники, которые превышают допустимый уровень шума.

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За соблюдением правил будет следить инспекция по благоустройству Днепровского городского совета.