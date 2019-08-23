20:06
23 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Провальное изобретение РФ в космосе. Путин ищет снайперов
      Вєсті Кремля
      21:47, 22 августа
      Вести.UA: Портнов заставляет Порошенко заниматься спортом. Украинцы о независимости
      Вєсті.UA
      18:55, сегодня
      Кто и за сколько продает государственные корабли: резонансное расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Криминал Новости криминала и ДТП
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      В Днепре женщина-опекунша держала ребенка на цепи с завязанными глазами

      116 Читати новину українською
      В Днепре женщина держала на цепи мальчика
      В Днепре женщина держала на цепи мальчика / polkadotsi

      Опекунша удерживала восьмилетнего ребенка на цепи с завязанными глазами, предварительно обмотав скотчем. Кроме прикованного мальчика, женщина "ухаживала" еще за тремя детьми.

      Женщина воспитывала четырех малолетних детей в возрасте 4, 6, 8 и 13 лет – для трех младших она является опекуном, об этом сообщает национальная полиция в Днепропетровской области.

      Читайте также: В Днепре на детской площадке нашли труп, облитый зеленкой: видео

      Мальчика сразу направили для прохождения судебно-медицинской экспертизы и психологической диагностики. Других детей также изъяли из семьи, отправив их в центр социально-психологической реабилитации.

      Против женщины открыли три уголовных производства из-за пыток и невыполнения обязанностей по уходу за детьми.


      В Днепре женщина держала мальчика на цепи​

      Детей изъяли из семьи и направили на реабилитацию

      blog_ava
      "Танцы со звездами" 2019: все имена судей и дата выхода
      сегодня
      3017
      Теги: Криминальные новости Новости Днепра Дети и несовершеннолетние Криминал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Шествие достоинства вместо парада: в чем разница
      сегодня , 19:00 Шествие достоинства вместо парада: в чем разница
      Світлана Попова 2730
      Умер Дэвид Кох: биография, карьера и состояние миллиардера
      сегодня , 18:31 Умер Дэвид Кох: биография, карьера и состояние миллиардера
      Ірина Лаб'як 164
      ВНО для учителей: как будут проверять педагогов
      сегодня , 18:02 ВНО для учителей: как будут проверять педагогов
      Ірина Поліщук 94
      "Роттердам без плюса", или Команда Зеленского нанесет удар по монополии Ахметова
      сегодня , 17:01 "Роттердам без плюса", или Команда Зеленского нанесет удар по монополии Ахметова
      Юрій Бутусов
      Лилия Сопельник переехала мальчика с мамой: что известно про тещу Притулы и Хомутынника
      сегодня , 15:04 Лилия Сопельник переехала мальчика с мамой: что известно про тещу Притулы и Хомутынника
      1509
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук