В Днепре женщина-опекунша держала ребенка на цепи с завязанными глазами

Опекунша удерживала восьмилетнего ребенка на цепи с завязанными глазами, предварительно обмотав скотчем. Кроме прикованного мальчика, женщина "ухаживала" еще за тремя детьми.

Женщина воспитывала четырех малолетних детей в возрасте 4, 6, 8 и 13 лет – для трех младших она является опекуном, об этом сообщает национальная полиция в Днепропетровской области.

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Мальчика сразу направили для прохождения судебно-медицинской экспертизы и психологической диагностики. Других детей также изъяли из семьи, отправив их в центр социально-психологической реабилитации.

Против женщины открыли три уголовных производства из-за пыток и невыполнения обязанностей по уходу за детьми.



В Днепре женщина держала мальчика на цепи​



Детей изъяли из семьи и направили на реабилитацию