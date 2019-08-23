В Днепре женщина-опекунша держала ребенка на цепи с завязанными глазами
Опекунша удерживала восьмилетнего ребенка на цепи с завязанными глазами, предварительно обмотав скотчем. Кроме прикованного мальчика, женщина "ухаживала" еще за тремя детьми.
Женщина воспитывала четырех малолетних детей в возрасте 4, 6, 8 и 13 лет – для трех младших она является опекуном, об этом сообщает национальная полиция в Днепропетровской области.
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Мальчика сразу направили для прохождения судебно-медицинской экспертизы и психологической диагностики. Других детей также изъяли из семьи, отправив их в центр социально-психологической реабилитации.
Против женщины открыли три уголовных производства из-за пыток и невыполнения обязанностей по уходу за детьми.
В Днепре женщина держала мальчика на цепи
Детей изъяли из семьи и направили на реабилитацию