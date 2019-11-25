В Днепре жестоко избили активистов в помещении "Просвиты": новые подробности

К нападению на активистов общественного объединения "Сообщество активной молодежи", который произошел недавно в помещении "Просвиты" в Днепре, имеют отношение представители националистической организации "С14".

22 ноября в Днепре в помещении "Просвиты" неизвестные в балаклавах напали на активистов Владислава Мельничука и Вирослав Цюпяка . В результате те получили травмы черепа, челюсти и носа.

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Как сообщили в "Сече" ( "C14") на своей фейсбук-странице, нападение совершил представитель их организации. А причиной стал конфликт касаемо организации мероприятия в помещении "Просвиты".

Конфликт произошел по его инициативе, без ведома руководства движения. Ситуации предшествовал ряд событий, которые способствовали личной неприязни и которые, как упомянутый конфликт выше, были нам неизвестны,

– убеждают представители "Сечи".

Также в организации добавляют, что Владислав Мельничук и Вирослав Цюпяк на протяжении длительного времени совместно с движением "Сечь" проводили совместные мероприятия и оказывали друг другу помощь.

"Сечь" осуждает нападение. Независимо от причин, недопустимо кровопролитие между украинскими патриотами. Приносим извинения пострадавшим Владиславу и Вирославу за нападение. Готовы оплатить лечение и гарантировать, что подобное больше никогда не повторится", – отметили в организации.

По словам представителей движения, активист, кторый стал инициатором драки, исключен из их рядов. А другой, который не участвовал в драке, но знал о ней, понесет дисциплинарное наказание.

Также подробности инцидента обнародовал и Владислав Мельничук. Активист рассказал, что вечером 22 ноября в "Просвите" состоялась встреча с представителем "С14". Он предъявил претензии по организации мероприятия "Майдан. Устная история", который состоялся за день до этого.

Раньше я публично спросил, почему "Общество будущего", что является политическим движением активистов "С14", ставит свой логотип на мероприятие, которое организуют общественные организации. Представитель "С14" обвинил меня в публичной критике политического движения и будто в ненадлежащей организации мероприятия. Когда диалог закончился, а представитель "С14" вышел из помещения, в кабинет ворвались пять человек в балаклавах и совершили нападение и избиение меня и Вирослава. Кроме этого, в комнате находились еще две девушки,

– отметил он.

Мельничук поблагодарил движения "С14" за адекватную реакцию. Сейчас претензий к националистам он не имеет. В то же время активист требует законного расследования инцидента от правоохранительных органов и чтобы все причастные к нападению были установлены и понесли ответственность.

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" Сейчас общее состояние здоровья Вирослава – у довлетворительное. Я в свою очередь получил гематомы лица, травмы носа и челюсти. В ближайшее время планирую пройти комплексное обследование, у меня второй день подряд – головная боль и тошнота", – добавил Владислав Мельничук.

К слову, в начале ноября неизвестные напали ветерана войны в Донбассе Игоря Панова и его жену Оксану. В результате обоих обнаружили с проломленными черепами. Воин некоторое время находился в критическом состоянии, но, к сожалению, вскоре умер.

Следствие считает, что к нападению на супругов может быть причастен сын Оксаны и его друг, который жил в одном подъезде с Пановым. Причиной жестокого нападения могла стать телефонная ссора между мамой и сыном.