В Днепропетровске ликвидировали "дармоедные" райсоветы, - Филатов

Днепропетровский горсовет решил ликвидировать райсоветы и их исполнительные органы.

В городе будут две или три "префектуры", судя по сообщению заместителя председателя Днепропетровской ОГА, кандидата в депутаты Бориса Филатова.

В каждом дворе я обещал своим избирателям, что мы хотим ликвидировать райсоветы с исполкомами и дармоедов, которые при них крутятся. Сегодня горсовет принял соответствующее решение,

— сообщил он в Facebook.

"Для областного центра достаточно иметь две префектуры: правобережную и левобережную. Максимум три. Ждите скоро концепцию муниципального реформирования", — добавил Филатов, который прошел в Верховную Раду.

Он отметил, что "город устал кормить дармоедов".

К слову, в Министерстве внутренних дел, в соответствии с требованиями Закона "Об очистке власти", начат процесс люстрации.