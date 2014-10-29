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      В Днепропетровске ликвидировали "дармоедные" райсоветы, - Филатов

      313 Читати новину українською
      Борис Филатов
      Борис Филатов / focus.ua

      Днепропетровский горсовет решил ликвидировать райсоветы и их исполнительные органы.

      В городе будут две или три "префектуры", судя по сообщению заместителя председателя Днепропетровской ОГА, кандидата в депутаты Бориса Филатова.

      В каждом дворе я обещал своим избирателям, что мы хотим ликвидировать райсоветы с исполкомами и дармоедов, которые при них крутятся. Сегодня горсовет принял соответствующее решение, 
      сообщил он в Facebook.

      "Для областного центра достаточно иметь две префектуры: правобережную и левобережную. Максимум три. Ждите скоро концепцию муниципального реформирования", — добавил Филатов, который прошел в Верховную Раду. 

      Он отметил, что "город устал кормить дармоедов".

      К слову, в Министерстве внутренних дел, в соответствии с требованиями Закона "Об очистке власти", начат процесс люстрации.

      Теги: Новости политики Новости Днепра Люстрация
      Источник: Телеканал новостей "24"
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      Новости за 29 октября 2014
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