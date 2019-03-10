В Днепропетровской области временно не работает линия спецсвязи "101"
В связи с повреждением магистральной линии, на территории Днепропетровской области с утра воскресенья временно не функционирует специальная линия "101".
Отмечается, что линия не работает с 5:00 утра. При осуществлении звонков с номеров мобильных операторов "Киевстар" и "Водафон" невозможно дозвониться по спецлинии "101".
Читайте также: Непогода в Украине: в каких регионах будет найнебезпечничише 10 марта
Спасатели отметили, что в случае необходимости, дозвониться на "101" можно с помощью средств городской связи по номеру 056 744 30 19 или 056 744 25 87.
Ремонтные работы продолжаются.
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине20 ноября 2018 , 13:30
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы20 февраля , 15:53
Число жертв аварии на шахте "Северная" возросло до 512 февраля 2012 , 16:55
Янукович поздравил военнослужащих с Днем Воздушных сил4 августа 2013 , 12:55 6
Обязательная страховка авто подорожает на 20%21 февраля , 10:05
Украинцам разрешат парковаться на крышах21 февраля , 12:40