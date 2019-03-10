В Днепропетровской области временно не работает линия спецсвязи "101"

В связи с повреждением магистральной линии, на территории Днепропетровской области с утра воскресенья временно не функционирует специальная линия "101".

Отмечается, что линия не работает с 5:00 утра. При осуществлении звонков с номеров мобильных операторов "Киевстар" и "Водафон" невозможно дозвониться по спецлинии "101".

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Спасатели отметили, что в случае необходимости, дозвониться на "101" можно с помощью средств городской связи по номеру 056 744 30 19 или 056 744 25 87.

Ремонтные работы продолжаются.