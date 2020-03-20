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      В Днепропетровской области ввели режим чрезвычайной ситуации

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      На Днепропетровщине местные власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Пока решение имеет только формальный характер и не предусматривает введения дополнительных ограничений.

      Такое решение приняла региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области. Об этом информирует пресс-служба Днепропетровского областного совета.

      Ранее Первые два случая коронавируса подтвердили в Днепропетровской области

      Считаю, что оснований для чрезвычайной ситуации пока нет, а решение комиссии является скорее формальным и необходимым для организации работы штаба. Дополнительных ограничений оно не повлечет,
      – прокомментировал это председатель Днепропетровского облсовета Святослав Олийнык.

      В облсовете также отмечают, что это решение принято региональной комиссией по чрезвычайным ситуациям, согласно классификатору, утвержденному ГСЧС.

      Олийнык также выразил надежду, что правительство обеспечит все области экспресс-тестами для диагностики коронавируса. Облсовет региона отдельно обратился к руководству полиции. Их попросили "не слишком усердствовать в закрытии предприятий там, где для этого нет острой необходимости".

      "Мы должны сохранить максимальное жизнеобеспечение региона", – объясняют такую просьбу в Днепропетровском облсовете.

       

       

      Что известно о случаях коронавируса на Днепропетровщине?В Днепре зафиксировали 2 случая заражения коронавирусом у супружеской пары. Случаи болезни подтвердили 19 марта. Известно, что заболевшие недавно вернулись из Франции, которая серьезно страдает от эпидемии.

      Сейчас больные находятся в инфекционных боксах, повышенной температуры у них нет. Состояние пары стабильное.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Коронавирус Covid-19 Здоровье Коронавирус в Украине Новости Украины Новости политики Новости Здоровье Чрезвычайное положение Новости Днепра
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