В Днепропетровской области ввели режим чрезвычайной ситуации

На Днепропетровщине местные власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Пока решение имеет только формальный характер и не предусматривает введения дополнительных ограничений.

Такое решение приняла региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области. Об этом информирует пресс-служба Днепропетровского областного совета.

Ранее Первые два случая коронавируса подтвердили в Днепропетровской области

Считаю, что оснований для чрезвычайной ситуации пока нет, а решение комиссии является скорее формальным и необходимым для организации работы штаба. Дополнительных ограничений оно не повлечет,

– прокомментировал это председатель Днепропетровского облсовета Святослав Олийнык.

В облсовете также отмечают, что это решение принято региональной комиссией по чрезвычайным ситуациям, согласно классификатору, утвержденному ГСЧС.

Олийнык также выразил надежду, что правительство обеспечит все области экспресс-тестами для диагностики коронавируса. Облсовет региона отдельно обратился к руководству полиции. Их попросили "не слишком усердствовать в закрытии предприятий там, где для этого нет острой необходимости".

"Мы должны сохранить максимальное жизнеобеспечение региона", – объясняют такую просьбу в Днепропетровском облсовете.

Что известно о случаях коронавируса на Днепропетровщине?В Днепре зафиксировали 2 случая заражения коронавирусом у супружеской пары. Случаи болезни подтвердили 19 марта. Известно, что заболевшие недавно вернулись из Франции, которая серьезно страдает от эпидемии.



Сейчас больные находятся в инфекционных боксах, повышенной температуры у них нет. Состояние пары стабильное.