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      В Днепропетровской области расстреляли инкассаторский автомобиль: погибли четыре человека

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      На границе Днепропетровской и Полтавской областей расстреляли инкассаторский автомобиль одного из коммерческих банков. В результате погибли двое сотрудников Государственной службы охраны и двое инкассаторов банка.

      "30 октября в 00.10 в дежурную часть Царичанского райотдела милиции от сотрудников УГСО в Днепропетровской области поступило сообщение о том, что недалеко от с. Ляшковка на территории Царичанского района пропала связь с инкассаторским автомобилем одного из коммерческих банков, который перевозил деньги", — сообщает пресс-служба ГУ МВД в Днепропетровской области

      Во время выезда на место в кювете был найден обгоревший автомобиль "Volkswagen Т-5", в котором находились 3 обгоревших тела. Возле водительской двери тело еще одного мужчины. Среди погибших — 2 сотрудников УГСО и 2 инкассаторы банка.

      Возле с. Ляшковка автомобиль остановили и подожгли,
      - сказал начальник отдела связей с общественностью ОСО ГУМВД Украины в Днепропетровской области Алексей Щербатов.

      При обследовании на кузове автомобиля установлены многочисленные механические повреждения из всех сторон, которые характерны для выстрелов из гранатомета. Сейф в грузовом отсеке автомобиля открыт, деньги отсутствуют. Сумма ущерба устанавливается. 

      На территории Днепропетровской и Полтавской областей введен план "Сирена". Принимаются меры для установления обстоятельств преступления и задержания нападавших. 

      По этому факту возбуждено уголовное производство по предварительной правовой квалификациеи по п.6 п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство из корыстных побуждений совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

      Теги: Новости Днепра ТОП
      Источник: Телеканал новостей "24"
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      Новости за 30 октября 2014
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