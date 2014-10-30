В Днепропетровской области расстреляли инкассаторский автомобиль: погибли четыре человека

На границе Днепропетровской и Полтавской областей расстреляли инкассаторский автомобиль одного из коммерческих банков. В результате погибли двое сотрудников Государственной службы охраны и двое инкассаторов банка.

"30 октября в 00.10 в дежурную часть Царичанского райотдела милиции от сотрудников УГСО в Днепропетровской области поступило сообщение о том, что недалеко от с. Ляшковка на территории Царичанского района пропала связь с инкассаторским автомобилем одного из коммерческих банков, который перевозил деньги", — сообщает пресс-служба ГУ МВД в Днепропетровской области.

Во время выезда на место в кювете был найден обгоревший автомобиль "Volkswagen Т-5", в котором находились 3 обгоревших тела. Возле водительской двери тело еще одного мужчины. Среди погибших — 2 сотрудников УГСО и 2 инкассаторы банка.

Возле с. Ляшковка автомобиль остановили и подожгли,

- сказал начальник отдела связей с общественностью ОСО ГУМВД Украины в Днепропетровской области Алексей Щербатов.

При обследовании на кузове автомобиля установлены многочисленные механические повреждения из всех сторон, которые характерны для выстрелов из гранатомета. Сейф в грузовом отсеке автомобиля открыт, деньги отсутствуют. Сумма ущерба устанавливается.

На территории Днепропетровской и Полтавской областей введен план "Сирена". Принимаются меры для установления обстоятельств преступления и задержания нападавших.

По этому факту возбуждено уголовное производство по предварительной правовой квалификациеи по п.6 п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство из корыстных побуждений совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.