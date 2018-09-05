В Днепровской области задержали членов банды "Белое братство"

В Никополе Днепропетровской области задержали членов банды Белое братство. Во время задержания працивникик полиции изъяли много наркотических средств и оружие.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины на своей странице в Facebook.

Читайте также: В Одессе обстреляли активиста фото и видео

В ходе проведения совместной спецоперации силовиков правоохранителями выявлено и изъято ряд наркотических препаратов и других средств: метамфетамин, амфетамин, марихуану, кусты конопли, прекурсоры и принадлежности для изготовления наркотических веществ, мобильные телефоны, оргтехнику, средства в разной валюте (гривны, доллары США, рубли ), а также большое количество оружия и боеприпасов (граната РГД-5 с жаром, подствольный гранатомет и граната к нему, противопехотная мина, автоматы, тротил, электродетонаторы, тротиловые шашки, патроны различного калибра, запчасти части к пистолетам и автоматам),

– говорится в сообщении

Следователями военной прокуратуры Южного региона за систематическое вымогательство и получение неправомерной выгоды, совершенное группой лиц по предварительному сговору, объявлено подозрение двум сотрудникам полиции Никополя и их бывшему коллеге, который выступал в роли посредника при передаче денег.

Также задержаны и помещены в изолятор временного содержания четыре члена Белого братства, причастны к наркобизнесу.

На данный момент проводятся следственные действия.

Смотрите видео: Задержание преступной организации "Белое братство"