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В дневнике Анны Франк нашли неожиданные записи о сексе

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Анна Франк (архивное фото)
Анна Франк (архивное фото) / Фото из открытых источников

Еврейская девочка-подросток Анна Франк, которая вела знаменитый дневник о пребывании в концлагере Аушвиц и в лагере Берген-Бельзен, оказывается, писала не только о страшных буднях во время Холокоста, но и записывала пикантные подробности о сексе, контрацепции и менструации.

Об этом сообщается на The New York Times.

Исследователи дома-музея Анны Франк заявили, что им удалось расшифровать текст с помощью новых технологий. Таким образом были обнаружены две новые страницы из дневника Анны Франк, о которых ранее не было известно. Записи были скрыты под слоем коричневой бумаги.

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Всего на заклеенных страницах она написала четыре шутки и 33 строки с размышлениями о сексе и проституции. Кроме того, пять фраз были зачеркнуты. Интимные записи датированы 28 сентября 1942 годом, – в этот момент Анна Франк и ее семья уже два месяца скрывались от нацистов. В одном из рассказов 13-летняя девочка делилась с дневником о том, что происходит внутри борделей по слухам мужчин.

"Все мужчины, если они нормальные, идут с женщинами. Женщины пристают к ним на улице, и они идут вместе. В Париже для этого есть большие дома. Папа был там", – говорится в одной из цитат Франк.


Дневник Анны Франк

Еврейская девочка также писала про то, что иногда представляет, как ее спросят что-нибудь о сексе: "Иногда я представляю, что бы я ответила, если бы ко мне подошли и спросили о сексе". Кроме этого она описывала секс воображаемом слушателю как "ритмические движения", называла контрацептивы "внутренним лекарством" и менструацию считала знаком зрелости.

По мнению исследователей, Анна Франк пыталась скрыть эти записи от своего отца или других людей, которые с ними скрывались от нацистов во время Второй мировой войны. Новые страницы обещаются скоро добавить на сайт Дома-музея Анны Франк, но на голландском языке. Когда появится английский перевод, пока неизвестно.

Кто такая Анна Франк?

Смелая еврейская девочка Анна Франк родила в 1929 году во Франкфурте-на-Майне и умерла в 1945 году в лагере Берген-Бельзен в Германии. С 1933 года семья Анны скрывалась в Амстердаме, но впоследствии она была схвачена и отправлена ​​в концлагерь в Аушвиц, а позже в Берген-Бельзен. Единственным членом семьи, кто выжил в нацистских лагерях, был отец Анны Отто Франк, он умер в 1980 году в Швейцарии.

Теги: История LifeStyle Книги
Источник: 24 Канал
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