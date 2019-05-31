В "ДНР/ЛНР" детей учат стрелять из автоматов в рамках проекта "Яркое детство" – фото
На оккупированном Донбассе пророссийские боевики реализуют проект для старшеклассников "Яркое детство". Детей учат стрелять из автомата и обращаться с оружием.
Старшеклассники проходят проходят военную подготовку с 28 по 31 мая во всех городах, подконтрольных боевикам, сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на телеканалы оккупантов.
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Такую подготовку организовала "Донецкая республика", которую возглавляет главарь боевиков Денис Пушилин.
На оккупированном Донбассе пророссийские боевики учат детей стрелять//Фото: "Новости Донбасса"
В рамках "Яркого детства" детей возят на военные полигоны, где и обучают всем необходимым навыкам во время войны.
Дети занимаются военной подготовкой на одном из полигонов оккупированного Донбасса/ / Фото: "Новости Донбасса"
Аналогичные учения среди школьников проводят боевики так называемой "ЛНР".
Школьники учатся использовать автомат//Фото: "Новости Донбасса"
К слову, оккупанты создали молодежную военно-патриотическую организацию "Молодая гвардия – Юнармия". Целью организации является "всестороннее развитие личности".