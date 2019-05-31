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      В "ДНР/ЛНР" детей учат стрелять из автоматов в рамках проекта "Яркое детство" – фото

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      В "ДНР/ЛНР" детей учат стрелять из автоматов в рамках проекта "Яркое детство"
      В "ДНР/ЛНР" детей учат стрелять из автоматов в рамках проекта "Яркое детство" / novosti.dn.ua

      На оккупированном Донбассе пророссийские боевики реализуют проект для старшеклассников "Яркое детство". Детей учат стрелять из автомата и обращаться с оружием.

      Старшеклассники проходят проходят военную подготовку с 28 по 31 мая во всех городах, подконтрольных боевикам, сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на телеканалы оккупантов.

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      Такую подготовку организовала "Донецкая республика", которую возглавляет главарь боевиков Денис Пушилин.

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      На оккупированном Донбассе пророссийские боевики учат детей стрелять//Фото: "Новости Донбасса"

      В рамках "Яркого детства" детей возят на военные полигоны, где и обучают всем необходимым навыкам во время войны.

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      Дети занимаются военной подготовкой на одном из полигонов оккупированного Донбасса/ / Фото: "Новости Донбасса"

      Аналогичные учения среди школьников проводят боевики так называемой "ЛНР".

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      Школьники учатся использовать автомат//Фото: "Новости Донбасса"

      К слову, оккупанты создали молодежную военно-патриотическую организацию "Молодая гвардия – Юнармия". Целью организации является "всестороннее развитие личности".

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      Теги: Новости Украины Оружие Война на Донбассе Дети и несовершеннолетние Новости России Украина – Россия Новости Луганска Новости Донецка
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