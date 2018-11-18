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      В долю зашел Порошенко: Нацсовет по вопросам телерадиовещания покрывает бывший актив Янукович

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      Активы Януковича постепенно становятся собственностью Порошенко
      Активы Януковича постепенно становятся собственностью Порошенко / Фото из открытых источников

      Загадочные процессы происходят вокруг компании "Зеонбуд" – провайдера трансляции цифрового телевидения, который возник во времена Януковича и владельцами которого называли три клана – Ахметова, Хорошковского и самого экс-президента.

      Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" рассказал нардеп Сергей Лещенко.

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      "В связи с этим возникает логичный вопрос, кому переуступил свою долю Янукович. Есть все основания считать, что на его долю зашел тот самый Порошенко – как и в случае с каналом "Тонис", который превратился в "Прямой", – отметил нардеп.

      По его словам, это имеет прямое объяснение. Контролируемый Порошенко государственный регулятор Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания закрывает глаза на откровенное нарушение закона со стороны "Зеонбуда".

      Они должны были показать всех своих реальных владельцев, вместо этого обнародовали лица подставных личностей, которые являются номинальными учредителями оффшорных компаний с Кипра и государства Белиз, на которые оформлен "Зеонбуд". Более того, как оказалось, один из подставных владельцев "Зеонбуда", компании, фактически контролирующей телесигнал во всей Украине – киприот Грегорис Диакоу, оказался замешанным в коррупционный скандал,
      – подчеркнул Лещенко.

      Он добавил, что кроме прикрытия анонимных владельцев "Зеонбуда", Диакоу оказался партнером швейцарцев, которых подозревают в мошенничестве и отмывании средств. Другим фиктивным владельцем "Зеонбуда" поставили британца Томаса Милла, который параллельно работает в таком же статусе номинального акционера на другие компании.

      "Однако, несмотря на явный мухляж, подконтрольный Порошенко регулятор не обратил на это никакого внимания. Это странная лояльность Нацсовета, учитывая, что на одном из заседаний в этом году были оштрафованы десятки телерадиоорганизаций за непредоставление или неточное предоставление информации о связанных лицах", – добавил Лещенко.

      Видео полного выпуска видеоблога Сергея Лещенко "Честная политика" за 18 ноября 2018 года

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Медиа Виктор Янукович Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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