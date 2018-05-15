В дом Рианны проник мужчина, чтобы заняться с ней сексом

Несколько дней назад полиция задержала 26-летнего Эдуардо Леона по подозрению в ограблении дома Рианны, хотя тот заявил, что у него был другой мотив.

Во время допроса преступник признался, что его целью было вовсе не ограбление, а желание встретиться с Рианной и заняться с ней сексом. При этом Леон сказал, что не собирался применять силу, а думал, что девушка согласится на это сама, говорится в издании apnews.

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Рианна

Стоит добавить, что Эдуардо Леон провел в доме Рианны целую ночь, но певицы дома не оказалось. Полицию утром вызвали соседи, которые заметили в доме звезды подозрительное движение. До этого он проник в другой дом, который ошибочно считал домом своего кумира.

Сейчас преследователь находится под стражей. Выйти на свободу он сможет только после внесения залога в 150 тысяч долларов.