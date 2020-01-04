В домашнем и кроссовках, – Федоров рассказал, как они с Гончаруком ходят в Кабмине

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что в Кабинете министров царит дружеская атмосфера. И он, и премьер Алексей Гончарук работают "в домашнем", а костюмы одевают лишь на важные встречи.

Федоров в интервью "Радио Свобода" отметил, что за 4 месяца работы министром никогда не ночевал на работе.

Интересно: Самый молодой министр "угрожает" уничтожить все бумажные документы украинцев – интервью

Официальный костюм чиновник одевает только для встречи с донорами. Однако на вызовы к главе правительства ходит в обычной одежде.

Федоров добавил, что сам Гончарук также ходит в Кабмине в "домашней" одежде. Однако перед важными встречами переодевается в костюм-тройку.

У нас очень дружеские отношения. Если у нас бывают встречи у него, он ходит также в обычном. Мне нравится, мы всегда так говорили, когда молодыми еще были, что я в "домашнем" – ничего страшного. Он ходит конечно, как сейчас, в кроссовках может быть. Но когда у него встреча, он переодевается,

– рассказал министр.

Узнайте больше: Гончарук прилетел из Варшавы в Киев рейсовым самолетом в эконом-классе: в СМИ появилось фотодоказательство

Что интересно, в кабинете Федорова есть футбольный мяч. Иногда он его "бодает".

"Это мне подарили недавно. Ну кто-то приходит, мы общаемся и его бодаем", - подытожил чиновник.



Футбольный мяч в кабинете Федорова

Что известно о Михаиле Федорове: