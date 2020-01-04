В домашнем и кроссовках, – Федоров рассказал, как они с Гончаруком ходят в Кабмине
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что в Кабинете министров царит дружеская атмосфера. И он, и премьер Алексей Гончарук работают "в домашнем", а костюмы одевают лишь на важные встречи.
Федоров в интервью "Радио Свобода" отметил, что за 4 месяца работы министром никогда не ночевал на работе.
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Официальный костюм чиновник одевает только для встречи с донорами. Однако на вызовы к главе правительства ходит в обычной одежде.
Федоров добавил, что сам Гончарук также ходит в Кабмине в "домашней" одежде. Однако перед важными встречами переодевается в костюм-тройку.
У нас очень дружеские отношения. Если у нас бывают встречи у него, он ходит также в обычном. Мне нравится, мы всегда так говорили, когда молодыми еще были, что я в "домашнем" – ничего страшного. Он ходит конечно, как сейчас, в кроссовках может быть. Но когда у него встреча, он переодевается,
– рассказал министр.
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Что интересно, в кабинете Федорова есть футбольный мяч. Иногда он его "бодает".
"Это мне подарили недавно. Ну кто-то приходит, мы общаемся и его бодаем", - подытожил чиновник.
Футбольный мяч в кабинете Федорова
Что известно о Михаиле Федорове:
- Самый молодой министр Украины. Ему 28 лет.
- Раньше был "студенческим мэром" Запорожья и предпринимателем. Занимался маркетингом и развивал свою собственную диджитал-компанию.
- К команде Владимира Зеленского присоединился в декабре 2018 года. Тогда же возглавил digital-направление работы избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского.
- В мае 2019-года стал внештатным советником Президента Украины по digital-направлениям.
- На внеочередных выборах в Верховную Раду IX созыва избран народным депутатом от партии "Слуга народа". В избирательном списке шел под номером 6. Именно Федоров выстраивал диджитал-стратегию для президентской партии.
- 29 августа стал министром цифровой трансформации.