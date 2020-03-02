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      В доме, где убили экс-главу "Интера" Старицкого, сорвался следственный эксперимент: детали

      - Читати новину українською

      Гендиректора Atlantic Group и экс-главу правления "Интера" Сергея Старицкого убили в пятницу, 21 февраля. Следственный эксперимент правоохранители должны были провести 2 марта, однако он сорвался в связи с отсутствием хозяев в доме, где произошло убийство.

      Хозяин дома – Леонид Кожара – как заявила его жена, попал в больницу.

      Важно: В доме экс-главы МИД Кожары убили экс-главу "Интера" Старицкого: новые данные полиции

      Он лежит в клинике "Феофания", ведь у него, по словам жены, случился гипертонический криз. Она сейчас рядом с ним.

      Полковник милиции в отставке, эксперт по деятельности правоохранительных органов Валерий Кур рассказал в комментарии 24 каналу в программе "После всего", что срыв эксперимента мог состояться с ведома правоохранительных органов.

      Прежде всего, я думаю, что это обязательно произошло с подачи правоохранительных органов. Почему? Ни одно действие или противодействие не делается – особенно в такой ситуации – без совета своих инсайдеров. Я знаю, что там есть профессионалы и среди экспертов, и среди оперативников. Почему только сейчас должен был быть следственный эксперимент? Почему только сейчас принимают меры? Это же было аж 21 февраля,
      – отметил Валерий Кур.

      "Поэтому я вижу в этом игру правоохранительных органов в частности. Судя по всему, идут определенные разговоры, "базары" – на их языке. От общества пытаются поскорее избавиться. Мол, время, все уляжется, появятся новые преступления – и тогда все утихнет – "немножко полежи" (в больнице – 24 канал), а потом все будет хорошо", – пояснил, что могло привести к срыву эксперимента, эксперт по деятельности правоохранительных органов.

      Что известно об убийстве Старицкого

      21 февраля в здании бывшего министра иностранных дел времен Януковича Леонида Кожары раздался выстрел. От выстрела погиб приятель Кожара – бывший руководитель телеканала "Интер" Сергей Старицкий. 

      кожара
      Леонид Кожара / фото с Wikipedia

      В доме, по информации полиции, находились три человека: экс-министр Кожара, его жена и Старицкий. По словам супруги Кожара, покойный взял пистолет хозяина дома и сам застрелился. Зато родственники погибшего утверждают, что никаких суицидальных мыслей у него не было. А экспертиза показала, что якобы выстрел в Старицкого был сделан с расстояния нескольких метров. Что уже исключает самоубийство. Полиция переквалифицирует дело на убийство.

      Однако в течение 10 дней подозрение в убийстве до сих пор так никому и не объявлено.

      К теме: Загадочная смерть Сергея Старицкого: в Киеве прощаются с экс-руководителем "Интера" – фото

      В эфире 24 канала журналист и блогер Денис Казанский отметил, что напрямую общался со своими источниками в правоохранительных органах и они рассказали, как это было, когда приехали к дому.

      "Сам господин Кожара был в совершенно пьяном виде. Он не мог нормально, адекватно разговаривать. Эту версию, что якобы произошло самоубийство, выдвинула жена Кожары. Таким образом почти сразу стало понятно – никакого суицида не было. Но при этом тело Старицкого нашли с вложенным в руку пистолетом, из которого он был застрелен. То есть становится понятно, что его не только убили, но и пытались сфальсифицировать, инсценировать самоубийство", – рассказал журналист 24 канала.

      керівники інтеру
      Руководители "Интера" в разные годы / Инфографика 24 канала

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      Автор: Екатерина Козачинская, Дмитрий Гнап
      Теги: Убийство Смерть Сергея Старицкого Новости Украины СМИ Медиа Полиция
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