23:45
21 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВЫЕ САНЖАРЫ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Каминг-аут от Путина. Россию охватил расизм
      Вєсті Кремля
      20:50, сегодня
      Вести.UA: Фантазии Путина об Украине. Шуфрич читает рэп
      Вєсті.UA
      19:36, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      НОВЫЕ САНЖАРЫ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА

      В доме экс-главы МИД Кожары застрелился мужчина

      - Читати новину українською
      В доме экс-министра Кожары застрелился бизнесмен / Иллюстративное фото

      В здании бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары в селе Чайки под Киевом произошло самоубийство. По предварительным данным, погибшим является Старицкий Сергей – директор ООО "Спорт медиа проект".

      О самоубийстве бизнесмена сообщает УНН со ссылкой на собственный источник.

      Читайте также: В здании ЦИК в Киеве нашли застреленным сотрудника УГО Ярослава Розумняка

      Инцидент произошел около 22 часов 21 февраля. Старицкий якобы застрелился из пистолета Jericho, зарегистрированного на Леонида Кожара.

      По данным издания, погибший 1963 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас полиция выясняет причины совершения самоубийства.

      Первая ночь в Новых Санжарах: что говорят эвакуированные
      сегодня
      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Киева Криминальные новости Самоубийство Новости Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:40 Главные новости 21 февраля: ситуация в Новых Санжарах, отчет правительства Гончарука в Раде
      Емал Набі
      сегодня , 22:00 Ускорение процесса капитуляции Украины, или Как Путин хочет реализовать свои мечты
      Юрій Шуліпа
      сегодня , 11:30 Камины в загородных домах: как правильно обустроить
      Соня Волошин
      10 февраля , 21:35 Декор из старых джинсов: идеи для креативного дизайна – фото
      Ростислав Струтинський
      сегодня , 17:00 Чем инфицировано украинское общество?
      Даша Малахова
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук