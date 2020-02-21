В доме экс-главы МИД Кожары застрелился мужчина

В здании бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары в селе Чайки под Киевом произошло самоубийство. По предварительным данным, погибшим является Старицкий Сергей – директор ООО "Спорт медиа проект".

О самоубийстве бизнесмена сообщает УНН со ссылкой на собственный источник.

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Инцидент произошел около 22 часов 21 февраля. Старицкий якобы застрелился из пистолета Jericho, зарегистрированного на Леонида Кожара.

По данным издания, погибший 1963 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас полиция выясняет причины совершения самоубийства.