В доме престарелых вспыхнул пожар

В Днепре из-за пожара эвакуировали дом престарелых. Пламя вспыхнуло утром в одной из комнат на втором этаже.

К счастью, в момент, когда начался пожар, в той части здания никого не было, сообщили в пресс-центре ГСЧС.

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Работники заведения еще до приезда спасателей вывели всех пожилых людей на улицу, поэтому никто не пострадал. Однако огонь изрядно повредил комнату, в которой началось возгорание. Причину пожара устанавливают. К ликвидации возгорания привлекались 18 человек личного состава и четыре единицы техники.



Спасатели ликвидировали пожар