В доме престарелых вспыхнул пожар
В Днепре из-за пожара эвакуировали дом престарелых. Пламя вспыхнуло утром в одной из комнат на втором этаже.
К счастью, в момент, когда начался пожар, в той части здания никого не было, сообщили в пресс-центре ГСЧС.
Читайте также: На мусороперерабатывающем заводе в Австрии произошел взрыв: есть пострадавшие
Работники заведения еще до приезда спасателей вывели всех пожилых людей на улицу, поэтому никто не пострадал. Однако огонь изрядно повредил комнату, в которой началось возгорание. Причину пожара устанавливают. К ликвидации возгорания привлекались 18 человек личного состава и четыре единицы техники.
Спасатели ликвидировали пожар
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии