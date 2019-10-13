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      В доме престарелых вспыхнул пожар

      8 Читати новину українською
      В доме престарелых вспыхнул пожар
      В доме престарелых вспыхнул пожар / www.dsns.gov.ua

      В Днепре из-за пожара эвакуировали дом престарелых. Пламя вспыхнуло утром в одной из комнат на втором этаже.

      К счастью, в момент, когда начался пожар, в той части здания никого не было, сообщили в пресс-центре ГСЧС.

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      Работники заведения еще до приезда спасателей вывели всех пожилых людей на улицу, поэтому никто не пострадал. Однако огонь изрядно повредил комнату, в которой началось возгорание. Причину пожара устанавливают. К ликвидации возгорания привлекались 18 человек личного состава и четыре единицы техники.


      Спасатели ликвидировали пожар

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      Теги: Новости Украины ГСЧС Новости Днепра Пожар
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