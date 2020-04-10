В доме Татьяны Чорновол ГБР проводит обыски: фото, видео

Татьяна Чорновол сообщила, что ее дом обыскивают. К дому бывшей народной депутатки прибыли спецназовцы ГБР.

Об обысках Чорновол сообщила утром 10 апреля. Она сделала соответствующее сообщение в фейсбуке.

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Приехал ко мне спецназ ГБР по делу Майдана,

– написала Чорновол.

Обыск проходит в селе Гора Бориспольского района Киевской области.

Экс-нардеп опубликовала также постановление Печерского районного суда Киева. Согласно ему, Татьяна Чорновол якобы вместе с неизвестными причастна к поджогу дома на улице Липской. Тогда погиб мужчина.



Постановление Печерского районного суда / Фейсбук Чорновол Документ экс-нардеп опубликовала в сети / Фейсбук Чорновол



К Татьяне Чорновол с обысками прибыло ГБР / Фейсбук Чорновол

В доме Чорновол идут обыски: смотрите видео

Что известно о Татьяне Чорновол