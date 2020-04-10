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      В доме Татьяны Чорновол ГБР проводит обыски: фото, видео

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      В доме Татьяны Чорновол проводят обыски / Фейсбук Чорновол

      Татьяна Чорновол сообщила, что ее дом обыскивают. К дому бывшей народной депутатки прибыли спецназовцы ГБР.

      Об обысках Чорновол сообщила утром 10 апреля. Она сделала соответствующее сообщение в фейсбуке.

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      Приехал ко мне спецназ ГБР по делу Майдана,
      – написала Чорновол.

      Обыск проходит в селе Гора Бориспольского района Киевской области.

      Экс-нардеп опубликовала также постановление Печерского районного суда Киева. Согласно ему, Татьяна Чорновол якобы вместе с неизвестными причастна к поджогу дома на улице Липской. Тогда погиб мужчина.


      Постановление Печерского районного суда / Фейсбук Чорновол Документ экс-нардеп опубликовала в сети / Фейсбук Чорновол


      К Татьяне Чорновол с обысками прибыло ГБР / Фейсбук Чорновол

      В доме Чорновол идут обыски: смотрите видео

      Что известно о Татьяне Чорновол

      • Бывшая народная депутатка, журналистка и общественный деятель. Является известной благодаря резонансным расследованием коррупционных схем режима Виктора Януковича, акциям на Майдане во время Революции Достоинства.
      • 25 декабря 2013 года на Чорновол совершили покушение. Тогда черный Porsche Cayenne протаранил авто женщины во время движения. После этого женщину избили до потери сознания и оставили ее в кювете. По словам Чорновол, нападение на нее состоялось по приказу Януковича. После его бегства из Украины в феврале 2014 года в "Межигорье" нашли персональное досье на Чорновол.
      • В конце концов следствие установило только исполнителей покушения и одного из организаторов. Последний – криминальный авторитет из Днепродзержинска Олег Нетребко повесился в СИЗО вскоре после экстрадиции из Беларуси в июне 2017 года.
      • Чорновол попадала в ряд скандалов. Среди них – драки с журналистами, эксцентричные решения, оскорбления и скандальные заявления. Подробно читайте по ссылке.
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Татьяна Черновол Государственное бюро расследований Революция достоинства Печерский суд Киева Новости Киева Новости Украины
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