В доме в Тернополе взорвалась граната, которой хвастался пьяный мужчина

В среду, 2 января, в Тернополе в общежитии взорвалась граната, в результате чего погиб 1 человек, еще 2 получили травмы и попали в больницу. Инцидент произошел на улице Макаренко, 2.

Об этом сообщает полиция Тернопольщины.

Там уточнили, что взрыв прогремел в однокомнатной квартире на втором этаже. От ударной силы повылетали стекла.

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В квартире полицейские обнаружили тело мужчины. У него на пальце висело кольцо, вероятно, от гранаты. Рядом лежали еще 2 раненых людей.

На момент взрыва в комнате находились 4 человека, сообщил заместитель главного полицейского Области Степан Яцух.

Владелец квартиры говорит, что погибший – его сосед. Они смотрели телевизор и распивали спиртные напитки. Знакомый имел при себе опасный предмет. Он им хвастался и в результате неосторожного обращения граната взорвалась,

– сообщили правоохранители.

Окончательную причину взрыва установит следствие. На месте происшествия работают криминалисты, оперативники, взрывотехники. Продолжается следствие.