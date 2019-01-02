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      В доме в Тернополе взорвалась граната, которой хвастался пьяный мужчина

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      Фото с места взрыва гранаты в Тернополе
      Фото с места взрыва гранаты в Тернополе / Пресс-служба полиции Тернопольщины

      В среду, 2 января, в Тернополе в общежитии взорвалась граната, в результате чего погиб 1 человек, еще 2 получили травмы и попали в больницу. Инцидент произошел на улице Макаренко, 2.

      Об этом сообщает полиция Тернопольщины.

      Там уточнили, что взрыв прогремел в однокомнатной квартире на втором этаже. От ударной силы повылетали стекла.

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      В квартире полицейские обнаружили тело мужчины. У него на пальце висело кольцо, вероятно, от гранаты. Рядом лежали еще 2 раненых людей.

      На момент взрыва в комнате находились 4 человека, сообщил заместитель главного полицейского Области Степан Яцух.

      Владелец квартиры говорит, что погибший – его сосед. Они смотрели телевизор и распивали спиртные напитки. Знакомый имел при себе опасный предмет. Он им хвастался и в результате неосторожного обращения граната взорвалась,
      – сообщили правоохранители.

      Окончательную причину взрыва установит следствие. На месте происшествия работают криминалисты, оперативники, взрывотехники. Продолжается следствие.

      Теги: Новости Украины Взрыв Тернополь Полиция Чрезвычайное происшествие Криминальные новости Жертвы
      Источник: 24 канал
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