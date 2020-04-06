В Донецке распространяли листовки о COVID-19 и за Украину: оккупанты начали расследование

В оккупированном Донецке неизвестные распространяли проукраинские листовки и информацию о коронавирусе. На улицах города – множество разбросанных листов с надписями "Выбор Донбасса Украина" и "Берегись коронавируса".

Соответствующие фото из Донецка разместил в своем телеграмм-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

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На территории Донецка неизвестные распространили листовки,

– написал он.

Впрочем, оккупантов это изрядно разозлило: они приказали своим курсантам собирать листовки на улицах. Тем временем так называемое "министерство государственной безопасности ДНР" начало расследование.

Листовки, которые распространили в Донецке

Заметим, что пророссийские оккупанты тщательно скрывают информацию о распространении коронавируса на Донбассе. Лицам, имеющим выраженные симптомы заражения коронавирусом, устанавливают диагноз ОРВИ. По данным Минреинтеграции Украины, сейчас во временно оккупированных населенных пунктах Донбасса есть почти 10 тысяч больных ОРВИ, заметная часть из которых уже имеет осложнения в виде пневмонии.