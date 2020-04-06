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      В Донецке распространяли листовки о COVID-19 и за Украину: оккупанты начали расследование

      - Читати новину українською
      Такие листовки распространяли в Донецке / Коллаж 24 канала

      В оккупированном Донецке неизвестные распространяли проукраинские листовки и информацию о коронавирусе. На улицах города – множество разбросанных листов с надписями "Выбор Донбасса Украина" и "Берегись коронавируса".

      Соответствующие фото из Донецка разместил в своем телеграмм-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

      К теме Российские оккупанты скрывают реальную картину с COVID-19 на Донбассе и в Крыму: детали

      На территории Донецка неизвестные распространили листовки,
      – написал он.

      Впрочем, оккупантов это изрядно разозлило: они приказали своим курсантам собирать листовки на улицах. Тем временем так называемое "министерство государственной безопасности ДНР" начало расследование.

      Листовки, которые распространили в Донецке

      Заметим, что пророссийские оккупанты тщательно скрывают информацию о распространении коронавируса на Донбассе. Лицам, имеющим выраженные симптомы заражения коронавирусом, устанавливают диагноз ОРВИ. По данным Минреинтеграции Украины, сейчас во временно оккупированных населенных пунктах Донбасса есть почти 10 тысяч больных ОРВИ, заметная часть из которых уже имеет осложнения в виде пневмонии.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Коронавирус COVID-19 Украина – Россия Оккупированные территории Пророссийские боевики Новости Донецка
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