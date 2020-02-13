19:18
13 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРЕЙ ЕРМАК КОРОНАВИРУС 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Коронавирус – полезен для россиян. Космически-спутниковое дно РФ
      Вєсті Кремля
      21:28, 12 февраля
      Вести.UA: Пополнение украинской политической диаспоры в РФ. Кусок монобольшинства хотят откусить
      Вєсті.UA
      20:33, 12 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АНДРЕЙ ЕРМАК КОРОНАВИРУС 2020

      В Донецкой области горняки не поднимаются из шахты: требуют выплатить им зарплату

      65 Читати новину українською
      Шахтеры "Краснолиманской" отказались подниматься на поверхность / racurs.ua

      Горняки шахты "Краснолиманская" в Донецкой области отказываются подниматься на поверхность. Требуют погасить долги по зарплате за четыре месяца 2019 – 2020 годов.

      О протесте шахтеров сообщил в фейсбуке председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

      Читайте также: Правительство планирует закрыть убыточные шахты: горнякам будут искать новую работу

      72 горняка шахты "Краснолиманская" остались под землей на горизонте 545 метров в камерах околошахтного двора,
      – отметил Волынец.

      По его словам, рабочие первой смены отказались подниматься на поверхность. Они требуют полного погашения задолженности за октябрь, ноябрь, декабрь 2019 года, а также январь 2020.

      Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский 4 февраля отметил важность решения вопроса выплаты задолженности по зарплате шахтерам. По его словам, на 1 января 2020 года задолженность перед горняками составила 922 миллионов гривен.
      А уже 5 и 10 февраля правительство перевело 163 миллиона гривен для погашения задолженности по выплате заработной платы работникам шахт за декабрь 2019 года.

      Сретение Господне: дата и главные традиции и приметы этого праздника
      сегодня
      26215
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Деньги Зарплата Протесты шахтеров Новости Донецка
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 18:59 1 апреля – лишь переломный момент в реформе медицины, – интервью Скалецкой
      Альона Чернецька 43
      сегодня , 18:52 США готовят новые санкции против "Северного потока-2": что об этом известно
      Світлана Попова 71
      11 февраля , 14:51 Как начать зарабатывать покером: 10 советов игрокам
      142
      сегодня , 12:30 Футуристическая Грузия: смелые решения крупнейшего застройщика Европы
      186
      сегодня , 17:30 Дело Труханова: почему скандальном мэру могут отменить приговор
      Катерина Петренко 105
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук