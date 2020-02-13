В Донецкой области горняки не поднимаются из шахты: требуют выплатить им зарплату

Горняки шахты "Краснолиманская" в Донецкой области отказываются подниматься на поверхность. Требуют погасить долги по зарплате за четыре месяца 2019 – 2020 годов.

О протесте шахтеров сообщил в фейсбуке председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

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72 горняка шахты "Краснолиманская" остались под землей на горизонте 545 метров в камерах околошахтного двора,

– отметил Волынец.

По его словам, рабочие первой смены отказались подниматься на поверхность. Они требуют полного погашения задолженности за октябрь, ноябрь, декабрь 2019 года, а также январь 2020.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский 4 февраля отметил важность решения вопроса выплаты задолженности по зарплате шахтерам. По его словам, на 1 января 2020 года задолженность перед горняками составила 922 миллионов гривен.

А уже 5 и 10 февраля правительство перевело 163 миллиона гривен для погашения задолженности по выплате заработной платы работникам шахт за декабрь 2019 года.