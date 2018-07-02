12:45
2 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
15°C 10°C
  • вторник
    19°C 12°C
  • среда
    23°C 13°C
  • четверг
    25°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Наркозвезда Мундиаля Марадона. Религия "Роскосмоса"
Вєсті Кремля
19:58, 29 июня
Вести.UA. Жир. Парламентские лучи добра. Августо Матиос
Вєсті.UA
09:01, 1 июля
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. ПТУ и ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Донецкой области в руках подростка взорвался боеприпас

54 Читати новину українською
Обломки взорвавшегося боеприпаса
Обломки взорвавшегося боеприпаса / Фото пресс-службы полиции

В городе Константиновка Донецкой области подросток принес домой взрывоопасные предметы. Когда потерпевший попытался их разобрать, один из них сдетонировал у него в руках. Ему ампутировали левую кисть и диагностировали осколочные ранения грудной клетки и глаза.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Читайте также: В Украине неизвестные угрожают убить детей-заложников: СБУ проверяет информацию

Предварительно установлено, что в этот день 16-летний парень нашел предметы, похожие на боеприпасы, и забрал их с собой. Когда потерпевший попытался их разобрать, один из них детонировало у него в руках.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и проводят проверку. По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "Несчастный случай",
– говорится в сообщении.

С начала года в Донецкой области из-за неосторожного обращения со взрывоопасными предметами погибли 4 человека, среди них – один ребенок. Еще 14 человек были травмированы, среди них – 5 детей.

Теги: Новости Украины Дети Новости Донецка Оружие
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Нефть и газ из РФ теряют клиентов в ЕС
сегодня, 12:01 Нефть и газ из РФ теряют клиентов в ЕС
Злой Одессит 905
Уряд оголосив війну контрабандистам: чи "кришуватиме" митників поліція
сегодня, 11:00 Уряд оголосив війну контрабандистам: чи "кришуватиме" митників поліція
Тетяна Мартинюк 76
Чтобы отпраздновать День рождения в Луганске, сначала нужно месяц отпахать
сегодня, 08:43 Чтобы отпраздновать День рождения в Луганске, сначала нужно месяц отпахать
Ольга Черненко 714
Рейтинги Путіна, "битва омбудсменів" та як в Росії сваряться через Донбас: топ-5 блогів тижня
1 июля, 22:00 Рейтинги Путіна, "битва омбудсменів" та як в Росії сваряться через Донбас: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 1585
Справи Майдану перед загрозою розвалу: Луценко хоче розігнати Департамент спецрозслідувань
1 июля, 21:00 Справи Майдану перед загрозою розвалу: Луценко хоче розігнати Департамент спецрозслідувань
Сергій Лещенко 219
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук