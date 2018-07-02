В Донецкой области в руках подростка взорвался боеприпас

В городе Константиновка Донецкой области подросток принес домой взрывоопасные предметы. Когда потерпевший попытался их разобрать, один из них сдетонировал у него в руках. Ему ампутировали левую кисть и диагностировали осколочные ранения грудной клетки и глаза.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Предварительно установлено, что в этот день 16-летний парень нашел предметы, похожие на боеприпасы, и забрал их с собой. Когда потерпевший попытался их разобрать, один из них детонировало у него в руках.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и проводят проверку. По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "Несчастный случай",

– говорится в сообщении.

С начала года в Донецкой области из-за неосторожного обращения со взрывоопасными предметами погибли 4 человека, среди них – один ребенок. Еще 14 человек были травмированы, среди них – 5 детей.