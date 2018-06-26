В Донецкой области восстановили насосную станцию, которая была разрушена в ходе боев

На Донетчине открыта Карловская насосная станция, которая была почти полностью разрушена в результате боевых действий, которые велись в регионе.

Об этом сообщается на сайте Донецкой областной государственной администрации.

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Отмечается, что 26 июня в селе Карловка при участии заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации Игоря Стокоза и главы делегации Міжародного Комитета Красного Креста в Украине Алана Эшлиманна состоялось открытие Карловской насосной станции, которая является частью аварийной системы водоснабжения Покровского района с населением примерно 252 625 человек.

Ровно год назад здесь была разруха. В результате боевых действий была уничтожена крыша, в машинном помещении стояла вода, которая зимой замерзла. Но за короткий срок станция была восстановлена. Теперь люди гарантированно смогут получать питьевую воду,

– отметил заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Игорь Стокоз.

Он выразил надежду, что плодотворное сотрудничество Донецкой облгосадминистрации и Международного комитета Красного Креста будет продолжаться.

Работа по восстановлению насосной станции началась летом 2017 года.