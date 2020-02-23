В доспехах и на коне: Трамп распространил "болливудский" курьезный ролик, в котором он – герой

Американский лидер распространил в своем твиттере юмористический ролик, в котором выступает главным героем "болливудского фильма". Там он борется с врагами на поле битвы, разъезжает на колеснице вместе со своей женой Меланией, носит на руках дочку Иванку и ее мужа Джареда Кушнера.

Видео Трамп распространил в твиттере по случаю предстоящего визита в Индию. Больше курьезов: Богатые должны жениться на бедных: в Индонезии придумали, как преодолеть бедность Ролик смонтирован из трейлера индийского фильма "Бахубали: Рождение легенды". Среди персонажей видео также есть премьер-министр Индии Нарендра Моди. Ролик, который распространил Трамп: Look so forward to being with my great friends in INDIA! https://t.co/1jdk3AW6fG — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2020 Актуально! Трамп прибудет в Индию с двухдневным визитом 24 февраля. Там он посетит столицу Нью-Дели и город Ахмадабад в штате Гуджарат. Это станет первой поездкой Трампа в Индию со времени его избрания президентом.