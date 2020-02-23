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      В доспехах и на коне: Трамп распространил "болливудский" курьезный ролик, в котором он – герой

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      Трамп в образе "болливудского" героя / Скриншот из видео

      Американский лидер распространил в своем твиттере юмористический ролик, в котором выступает главным героем "болливудского фильма". Там он борется с врагами на поле битвы, разъезжает на колеснице вместе со своей женой Меланией, носит на руках дочку Иванку и ее мужа Джареда Кушнера.

      Видео Трамп распространил в твиттере по случаю предстоящего визита в Индию.

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      Ролик смонтирован из трейлера индийского фильма "Бахубали: Рождение легенды". Среди персонажей видео также есть премьер-министр Индии Нарендра Моди.

      Ролик, который распространил Трамп:

      Актуально! Трамп прибудет в Индию с двухдневным визитом 24 февраля. Там он посетит столицу Нью-Дели и город Ахмадабад в штате Гуджарат. Это станет первой поездкой Трампа в Индию со времени его избрания президентом.

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      сегодня
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Индия Новости США Дональд Трамп Курьезные новости
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