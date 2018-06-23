В дождевиках среди заснеженных гор: спасатели добрались до детского лагеря в Карпатах (фото)

Спасатели добрались до высокогорного детского лагеря, где утром 23 июня выпал снег. Сейчас они помогают 27 детям и 8 взрослым спуститься с горы, на которой туристов застала непогода.

Об этом сообщают в пресс-центре ГСЧС Украины.

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23 июня в 5:55 спасателям Закарпатья поступило сообщение о том, что из-за понижения температуры воздуха и мокрого снега на высокогорье нуждается в помощи группа туристов из 35 человек, 27 из которых – дети. Место нахождения группы: гора Близница, Раховского района,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что для оказания помощи туристам привлекли 2 поисково-спасательные группы в составе 8 человек личного состава и 3 единицы техники Раховской поисково-спасательной группы.



В 11 утра спасатели добрались до детского лагеря в горах



"В 11:00 спасатели добрались до туристов и сейчас сопровождают их до ближайшего населенного пункта", – сообщили в ГСЧС.



В ведомстве добавляют, что состояние здоровья всех детей – удовлетворительное, в медицинской помощи они не нуждаются.



Палатки лагеря размещены среди снежных сугробов



На фото, снятые во время спасательной операции видно, что большинство детей одеты в тонкие кофточки и дождевики, а палатки лагеря размещены среди снежных сугробов.



Большинство детей одеты в тонкие кофточки и дождевики



Спасатели отмечают, что состояние детей – удовлетворительное

Напомним, 23 июня в Карпатах выпал снег. В частности, на курорте Драгобрат слой снега достиг несколько сантиметров толщины.