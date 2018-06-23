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В дождевиках среди заснеженных гор: спасатели добрались до детского лагеря в Карпатах (фото)

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Спасатели добрались до высокогорного детского лагеря, где утром 23 июня выпал снег
Спасатели добрались до высокогорного детского лагеря, где утром 23 июня выпал снег / фото – пресс центр ГСЧС Украины

Спасатели добрались до высокогорного детского лагеря, где утром 23 июня выпал снег. Сейчас они помогают 27 детям и 8 взрослым спуститься с горы, на которой туристов застала непогода.

Об этом сообщают в пресс-центре ГСЧС Украины.

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23 июня в 5:55 спасателям Закарпатья поступило сообщение о том, что из-за понижения температуры воздуха и мокрого снега на высокогорье нуждается в помощи группа туристов из 35 человек, 27 из которых – дети. Место нахождения группы: гора Близница, Раховского района,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что для оказания помощи туристам привлекли 2 поисково-спасательные группы в составе 8 человек личного состава и 3 единицы техники Раховской поисково-спасательной группы.


В 11 утра спасатели добрались до детского лагеря в горах

"В 11:00 спасатели добрались до туристов и сейчас сопровождают их до ближайшего населенного пункта", – сообщили в ГСЧС.

В ведомстве добавляют, что состояние здоровья всех детей – удовлетворительное, в медицинской помощи они не нуждаются.

діти гори сніг Карпати
Палатки лагеря размещены среди снежных сугробов

На фото, снятые во время спасательной операции видно, что большинство детей одеты в тонкие кофточки и дождевики, а палатки лагеря размещены среди снежных сугробов.

діти табір Карпати сніг
Большинство детей одеты в тонкие кофточки и дождевики

діти гори Карпати сніг
Спасатели отмечают, что состояние детей – удовлетворительное

Напомним, 23 июня в Карпатах выпал снег. В частности, на курорте Драгобрат слой снега достиг несколько сантиметров толщины.

Теги: Непогода в Украине Новости Украины ГСЧС Новости Закарпатья Дети
Источник: 24 канал
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