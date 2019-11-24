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      В ДР Конго самолет упал на жилые дома: 24 погибших – фото и видео трагедии

      189 Читати новину українською
      В результате падения самолета в ДР Конго погибли 24 человека / Фото из соцсетей

      На востоке Демократической Республики Конго небольшой пассажирский самолет упал на жилые дома. В результате авиакатастрофы погибли по меньшей мере 24 человека. Информация о пострадавших в течение дня постоянно меняется, а количество жертв растет.

      Самолет упал посреди города Гома уже через минуту после взлета, пишет ВВС.

      К слову: В России пилот самолета умер после экстренной посадки

      На борту самолета находились 16 пассажиров и двое членов экипажа. Самолет взорвался через некоторое время после падения на жилые дома. До взрыва удалось извлечь только 2 людей.

      Так же есть информация о погибших жильцах дома, на который упал самолет. В частности, сообщается о смерти 4 членов семьи.

      Точная причина катастрофы пока неизвестна, но есть информация, что сразу же после взлета у самолета вышел из строя двигатель.

      Интересно, что похожие случаи в Демократической Республике Конго – не редкость. Даже по запросу "democratic republic of congo air crash" гугл выдает много новостей и фото, а ютуб видео, об аналогичных случаях, которые случались раньше.

      Отношение к стандартам безопасности у авиаперевозчиков из этой африканской, страны мягко, говоря, никакое, а в Европейском Союзе им даже запрещено летать.

      Авария самолета в ДР Конго: смотрите фото и видео

      падіння літака у ДР Конго

      у ДР Конго літак впав на житлові будинки

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Постраждалі Жертвы авиация Африка Конго
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