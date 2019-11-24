В ДР Конго самолет упал на жилые дома: 24 погибших – фото и видео трагедии
На востоке Демократической Республики Конго небольшой пассажирский самолет упал на жилые дома. В результате авиакатастрофы погибли по меньшей мере 24 человека. Информация о пострадавших в течение дня постоянно меняется, а количество жертв растет.
Самолет упал посреди города Гома уже через минуту после взлета, пишет ВВС.
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На борту самолета находились 16 пассажиров и двое членов экипажа. Самолет взорвался через некоторое время после падения на жилые дома. До взрыва удалось извлечь только 2 людей.
Так же есть информация о погибших жильцах дома, на который упал самолет. В частности, сообщается о смерти 4 членов семьи.
Точная причина катастрофы пока неизвестна, но есть информация, что сразу же после взлета у самолета вышел из строя двигатель.
Интересно, что похожие случаи в Демократической Республике Конго – не редкость. Даже по запросу "democratic republic of congo air crash" гугл выдает много новостей и фото, а ютуб видео, об аналогичных случаях, которые случались раньше.
Отношение к стандартам безопасности у авиаперевозчиков из этой африканской, страны мягко, говоря, никакое, а в Европейском Союзе им даже запрещено летать.
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