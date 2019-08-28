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      В Дрогобыче взрыв газа уничтожил часть жилого дома: 1 погибший, 7 госпитализированы

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      В результате взрыва обрушилась стена четырехэтажного подъезда
      В результате взрыва обрушилась стена четырехэтажного подъезда / ГСЧС

      В ночь на 28 августа в 2:46 по улице Грушевского, 101, произошел взрыв, по предварительной информации, бытового газа. В результате инцидента обвалилась стена одного из подъездов четырехэтажного жилого дома.

      Чрезвычайники сообщают, что по предварительной информации разрушено 13 жилых квартир.

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      По состоянию на 6:05 под завалами обнаружен один погибший. Кроме этого 7 человек госпитализированы, среди них 3 ребенка. Подразделениями ДСНС спасено 5 человек, из них 1 ребенок. Поисково-спасательные работы продолжаются.

      На месте происшествия работают правоохранители и чрезвычайники, которые устанавливают обстоятельства инцидента и разбирают завалы. Следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинолог и работники других подразделений полиции устанавливают причину обрушения здания.

      Полицейские открыли уголовное производство по факту обрушения жилого дома по статье "Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства". Наказание в рамках этой статьи предусматривает от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

      Чрезвычайники и нацгвардийци продолжают поисково-спасательные работы, задействованы все экстренные службы. К поисково-спасательным работам привлечены всего 72 человека и 21 единица техники. Среди них 40 человек личного состава ДСНС и 10 единиц техники.

      Фото с места взрыва:

       

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      Теги: Новости Украины Фотоновости Газ Полиция ГСЧС Взрыв Новости Львова
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