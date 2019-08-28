В Дрогобыче взрыв газа уничтожил часть жилого дома: 1 погибший, 7 госпитализированы
В ночь на 28 августа в 2:46 по улице Грушевского, 101, произошел взрыв, по предварительной информации, бытового газа. В результате инцидента обвалилась стена одного из подъездов четырехэтажного жилого дома.
Чрезвычайники сообщают, что по предварительной информации разрушено 13 жилых квартир.
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По состоянию на 6:05 под завалами обнаружен один погибший. Кроме этого 7 человек госпитализированы, среди них 3 ребенка. Подразделениями ДСНС спасено 5 человек, из них 1 ребенок. Поисково-спасательные работы продолжаются.
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