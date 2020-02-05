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      На Харьковщине произошло жуткое ДТП, 5 человек погибли: фото

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      Смертельное ДТП на Харьковщине / kh.dsns.gov.ua

      В Харьковской области вечером 5 февраля столкнулись автомобили ВАЗ 2109 и Daewoo Lanos. В результате аварии на месте погибли 5 человек, еще один получил тяжелые травмы.

      Смертельное ДТП случилось на трассе Киев – Харьков – Довжанский вблизи села Новопавловка в Изюмском районе, пишет ГСЧС Харьковской области.

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      По предварительным данным правоохранителей, водитель "девятки" выехал с второстепенной дороги на главную, где столкнулся с Daewoo. После столкновения автомобили загорелись.


      В ДТП на Харьковщине погибли 5 человек

      В результате ДТП  погибли 2 пассажира Daewoo, 42-летний водитель и 2 пассажира "девятки". 34-летний водитель иномарки получил травмы, спасателям пришлось вытаскивать его из разбитого автомобиля с помощью гидравлического инструмента.

      Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.


      Смертельное ДТП на Харьковщине / фото ГСЧС

      Смертельное ДТП в Харьковской области

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Жертвы Новости Харькова Полиция Аварии и ДТП ГСЧС
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