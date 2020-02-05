На Харьковщине произошло жуткое ДТП, 5 человек погибли: фото

В Харьковской области вечером 5 февраля столкнулись автомобили ВАЗ 2109 и Daewoo Lanos. В результате аварии на месте погибли 5 человек, еще один получил тяжелые травмы.

Смертельное ДТП случилось на трассе Киев – Харьков – Довжанский вблизи села Новопавловка в Изюмском районе, пишет ГСЧС Харьковской области.

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По предварительным данным правоохранителей, водитель "девятки" выехал с второстепенной дороги на главную, где столкнулся с Daewoo. После столкновения автомобили загорелись.



В ДТП на Харьковщине погибли 5 человек

В результате ДТП погибли 2 пассажира Daewoo, 42-летний водитель и 2 пассажира "девятки". 34-летний водитель иномарки получил травмы, спасателям пришлось вытаскивать его из разбитого автомобиля с помощью гидравлического инструмента.

Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.



Смертельное ДТП на Харьковщине / фото ГСЧС