В ДТП на Львовщине погибли двое молодых полицейских: фото
На Львовщине в аварии погибли двое 19-летних полицейских – капрал полиции Игорь Цюпко и младший инспектор-кинолог Юрий Савка. Погибшие были друзьями детства: вместе учились, вместе пришли на службу в полицию.
О трагическом случае информирует пресс-служба Нацполиции Львовской области. В то же время, там не указывают подробностей ДТП.
Смотрите также Полицейское авто столкнулось с легковушкой в Херсоне: одна из машин перевернулась – 5 пострадавших
От имени всей большой семьи полиции Львовщины выражаю глубокую печаль по поводу трагической гибели двоих наших товарищей по службе – девятнадцатилетнего Игоря Цюпки и Юрия Савки, которому через несколько недель должно было исполниться двадцать лет,
– отметил начальник Нацполиции Львовщины Василий Виконский.
Он назвал случившееся трагедией и добавил, что сделает все возможное, чтобы поддержать семьи парней.
В ДТП на Львовщине погибли полицейские Игорь Цюпко и Юрий Савка / Коллаж 24 канала
Со своей стороны редакция 24 канала тоже выражает слова соболезнования семьям и близким погибших правоохранителей.
Читайте также
-
Украинский президент коронавируса, или Эпидемия все спишетсегодня , 12:00
-
Протесты против закрытия Гидропарка: активист решил переплыть Днепр – видеосегодня , 15:11
-
Скандальный владыка Павел находится в тяжелом состоянии из-за коронавируса, – источниксегодня , 12:10
-
Трамп увидел "свет в конце тоннеля", несмотря на высокую смертность от коронавирусасегодня , 13:09
-
Анна Скороход заявила о новом положительном тесте на COVID-19сегодня , 10:39
-
Украинский бизнес против коронавируса: кто и чем помогаетсегодня , 12:31