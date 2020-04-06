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      В ДТП на Львовщине погибли двое молодых полицейских: фото

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      На Львовщине в ДТП погибли полицейские / Иллюстративное фото / Press-centr.com

      На Львовщине в аварии погибли двое 19-летних полицейских – капрал полиции Игорь Цюпко и младший инспектор-кинолог Юрий Савка. Погибшие были друзьями детства: вместе учились, вместе пришли на службу в полицию.

      О трагическом случае информирует пресс-служба Нацполиции Львовской области. В то же время, там не указывают подробностей ДТП.

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      От имени всей большой семьи полиции Львовщины выражаю глубокую печаль по поводу трагической гибели двоих наших товарищей по службе – девятнадцатилетнего Игоря Цюпки и Юрия Савки, которому через несколько недель должно было исполниться двадцать лет,
      – отметил начальник Нацполиции Львовщины Василий Виконский.

      Он назвал случившееся трагедией и добавил, что сделает все возможное, чтобы поддержать семьи парней.


      В ДТП на Львовщине погибли полицейские Игорь Цюпко и Юрий Савка / Коллаж 24 канала

      Со своей стороны редакция 24 канала тоже выражает слова соболезнования семьям и близким погибших правоохранителей.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Полиция Жертвы Новости Львова Аварии и ДТП
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