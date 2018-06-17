В ДТП на Ровенщине пострадало шестеро детей
16 июня в поселке Мизоч Здолбуновского района Ровенской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадало шестеро детей и 29-летний водитель.
В пресс-службе полиции рассказывают, что житель села Дермань Вторая, двигаясь автомобилем "Volkswagen Passat", по неизвестным пока причинам, не справился с управлением и допустил столкновение с деревом.
Читайте также: Тело обезглавлено и вылетела челюсть: ужасная гибель сразу двух людей произошла в Киеве (18+)
"В салоне легковушки находились шестеро детей, всех их госпитализировали в больницу: 9-летнюю девочку с Днепра – с ушибами, переломом челюсти и сотрясением мозга, 5-летнюю здолбуновчанку – с закрытой черепно-мозговой травмой, 16-летнего жителя Здолбунова – с травмой голени, двух 15-летних мальчиков доставили в больницу с ушибами ног, а у 17-летнего здолбуновчанина диагностировали ушиб позвоночника", – говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что все пострадавшие – дети знакомых и родственников водителя, который тоже получил повреждение ключицы, внутренних органов. Сейчас водитель находится в медучреждении.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Следователи устанавливают все обстоятельства ДТП, был ли водитель трезвым.
Выбор редакции
-
Притула рассказал трогательную историю о парне, который пожертвовал для армии целую "квартиру"сегодня, 14:47
-
Как сегодня живут люди в оккупированном Донецке: напряжение, залпы артиллерии и орки-патрулисегодня, 14:04
-
В сети разгорелся скандал вокруг бойца АТО, который фанатеет от России и ее футболистовсегодня, 12:40