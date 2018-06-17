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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В ДТП на Ровенщине пострадало шестеро детей

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В ДТП на Ровенщине пострадало шестеро детей
В ДТП на Ровенщине пострадало шестеро детей / Фото пресс-службы полиции

16 июня в поселке Мизоч Здолбуновского района Ровенской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадало шестеро детей и 29-летний водитель.

В пресс-службе полиции рассказывают, что житель села Дермань Вторая, двигаясь автомобилем "Volkswagen Passat", по неизвестным пока причинам, не справился с управлением и допустил столкновение с деревом.

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"В салоне легковушки находились шестеро детей, всех их госпитализировали в больницу: 9-летнюю девочку с Днепра – с ушибами, переломом челюсти и сотрясением мозга, 5-летнюю здолбуновчанку – с закрытой черепно-мозговой травмой, 16-летнего жителя Здолбунова – с травмой голени, двух 15-летних мальчиков доставили в больницу с ушибами ног, а у 17-летнего здолбуновчанина диагностировали ушиб позвоночника", – говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что все пострадавшие – дети знакомых и родственников водителя, который тоже получил повреждение ключицы, внутренних органов. Сейчас водитель находится в медучреждении.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Следователи устанавливают все обстоятельства ДТП, был ли водитель трезвым.

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Ровно Дети
Источник: 24 Канал
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