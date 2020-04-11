В ДТП под Харьковом попала "скорая", много жертв: видео и фото 18+

Автомобиль "скорой" попал в смертельную аварию под Харьковом – погибли 3 человека, еще 4 в очень тяжелом состоянии в больнице. Произошло ДТП вечером 10 апреля на окружной дороге в районе поселка Хролы.

Что известно о смертельной аварии под Харьковом со "скорой" В аварию попали автомобиль "скорой" УАЗ и легковушка Daewoo Lanos. Читайте также В Харькове жестоко избили двух начальников полиции: видео Как пишет издание " Город Х ", в медицинском транспорте ехала психиатрическая спецбригада, базирующаяся в поселке Карачевка (12 отделение областного Центра экстренной медицинской помощи).



Заместитель руководителя полиции Харьковщины Сергей Чиж рассказал " Общественному ", что в "скорой" был видеорегистратор, который зафиксировал момент ДТП. Легковушка внезапно выехала на встречную полосу и врезалась в "скорую".



В "скорой" находились 5 человек – бригада медиков и пациентка, которую везли из поселка Хролы в Харьков. В легковом автомобиле – два человека.



50-летний водитель "скорой" погиб. Остальные четыре человека попали в больницу с травмами в очень тяжелом состоянии. Водитель Daewoo (по предварительным данным – женщина) и пассажир погибли. ДТП под Харьковом со "скорой": смотрите фото "Вечерний Харьков", "Типичное ХТЗ", "Общественное" – только 18+ Свидетели сняли последствия ДТП под Харьковом: смотрите видео