В ДТП под Харьковом попала "скорая", много жертв: видео и фото 18+
Автомобиль "скорой" попал в смертельную аварию под Харьковом – погибли 3 человека, еще 4 в очень тяжелом состоянии в больнице. Произошло ДТП вечером 10 апреля на окружной дороге в районе поселка Хролы.
Что известно о смертельной аварии под Харьковом со "скорой"
- В аварию попали автомобиль "скорой" УАЗ и легковушка Daewoo Lanos.
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- Как пишет издание "Город Х", в медицинском транспорте ехала психиатрическая спецбригада, базирующаяся в поселке Карачевка (12 отделение областного Центра экстренной медицинской помощи).
- Заместитель руководителя полиции Харьковщины Сергей Чиж рассказал "Общественному", что в "скорой" был видеорегистратор, который зафиксировал момент ДТП. Легковушка внезапно выехала на встречную полосу и врезалась в "скорую".
- В "скорой" находились 5 человек – бригада медиков и пациентка, которую везли из поселка Хролы в Харьков. В легковом автомобиле – два человека.
- 50-летний водитель "скорой" погиб. Остальные четыре человека попали в больницу с травмами в очень тяжелом состоянии. Водитель Daewoo (по предварительным данным – женщина) и пассажир погибли.
ДТП под Харьковом со "скорой": смотрите фото "Вечерний Харьков", "Типичное ХТЗ", "Общественное" – только 18+
Свидетели сняли последствия ДТП под Харьковом: смотрите видео
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