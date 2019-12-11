В ДТП погиб ветеран войны на Донбассе, который задерживал "медового террориста"
В ДТП погиб ветеран войны на Донбассе бывший боец батальона спецназначения "Чернигов", военный кинолог Юрий Яцен.
О трагедии сообщила волонтер Галина Цегельник в своем Twitter. Вероятно, воин ушел из жизни 10 декабря. Больше подробностей она не обнародовала.
Важливо! На Донбассе простились с активистом Артемом Мирошниченко, избитым за украинский язык: фото
О смерти Юрия пишут и другие активисты.
Известно, что Юрий на фронте находился на протяжении нескольких ротаций подряд. Также он принимал участие в спецоперации по задержанию "медового террориста" – мужчины, который приносил на посты украинских защитников мед со взрывчаткой, передает "Обозреватель".
Смотрите сюжет ко Дню защитника Украины об Юрие Яцене
На Донбассе мужчина нашел любимую и привез ее после войны на родную Черниговщину. Родился он в селе Рогозки Сновского района. Кроме того, вернувшись с фронта, Юрий Яцен стал кинологом.
Что известно о "медовом террористе"?В января 2015 года мужчина на блокпост в Станице Луганской принес украинским военным банку с медом. Когда ее открыли, она взорвалась. В результате один военнослужащий погиб и еще трое получили ранения. По данным СБУ, террорист по заданию россиян планировал новое преступление – собирался спрятать в запасное колесо автомобиля взрывчатку и привести в ее действие с помощью мобильного телефона. В 2016 году его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
К слову, в день нормандского саммита, 9 декабря, на Донбассе в результате подрыва погибли трое украинских военных – Андрей Войтович, Виктор Прусский и Сергей Сирота.
Выбор редакции
-
Тещу Притулы и Хомутынника, которая переехала мальчика с мамой, могут признать неподсуднойсегодня , 01:00
-
"Валенсия" выбила "Аякс" из Лиги чемпионов, "Челси" вышел в плей-офф, переиграв "Лилль": видео10 декабря , 23:58
-
Главные новости 10 декабря: реакция на саммит в Париже и снижение цены на газ10 декабря , 22:23