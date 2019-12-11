В ДТП погиб ветеран войны на Донбассе, который задерживал "медового террориста"

В ДТП погиб ветеран войны на Донбассе бывший боец батальона спецназначения "Чернигов", военный кинолог Юрий Яцен.

О трагедии сообщила волонтер Галина Цегельник в своем Twitter. Вероятно, воин ушел из жизни 10 декабря. Больше подробностей она не обнародовала.

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Погиб в ДТП ветеран, военный кинолог, участник проекта "Друг Героя" Яцена Юрий... pic.twitter.com/goCiIBYmD5 — Галина Цегельник (@TSgdalinka) December 10, 2019

О смерти Юрия пишут и другие активисты.

Известно, что Юрий на фронте находился на протяжении нескольких ротаций подряд. Также он принимал участие в спецоперации по задержанию "медового террориста" – мужчины, который приносил на посты украинских защитников мед со взрывчаткой, передает "Обозреватель".

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На Донбассе мужчина нашел любимую и привез ее после войны на родную Черниговщину. Родился он в селе Рогозки Сновского района. Кроме того, вернувшись с фронта, Юрий Яцен стал кинологом.

Что известно о "медовом террористе"? В января 2015 года мужчина на блокпост в Станице Луганской принес украинским военным банку с медом. Когда ее открыли, она взорвалась. В результате один военнослужащий погиб и еще трое получили ранения. По данным СБУ, террорист по заданию россиян планировал новое преступление – собирался спрятать в запасное колесо автомобиля взрывчатку и привести в ее действие с помощью мобильного телефона. В 2016 году его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.