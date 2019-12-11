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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      В ДТП погиб ветеран войны на Донбассе, который задерживал "медового террориста"

      15 Читати новину українською
      Юрий Яцен / Facebook-страница Юрия Яцена

      В ДТП погиб ветеран войны на Донбассе бывший боец батальона спецназначения "Чернигов", военный кинолог Юрий Яцен.

      О трагедии сообщила волонтер Галина Цегельник в своем Twitter. Вероятно, воин ушел из жизни 10 декабря. Больше подробностей она не обнародовала.

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      О смерти Юрия пишут и другие активисты.

      Известно, что Юрий на фронте находился на протяжении нескольких ротаций подряд. Также он принимал участие в спецоперации по задержанию "медового террориста"  – мужчины, который приносил на посты украинских защитников мед со взрывчаткой, передает "Обозреватель".

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      На Донбассе мужчина нашел любимую и привез ее после войны на родную Черниговщину. Родился он в селе Рогозки Сновского района. Кроме того, вернувшись с фронта, Юрий Яцен стал кинологом.

      Что известно о "медовом террористе"?В января 2015 года мужчина на блокпост в Станице Луганской принес украинским военным банку с медом. Когда ее открыли, она взорвалась. В результате один военнослужащий погиб и еще трое получили ранения. По данным СБУ, террорист по заданию россиян планировал новое преступление собирался спрятать в запасное колесо автомобиля взрывчатку и привести в ее действие с помощью мобильного телефона. В 2016 году его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

      К слову, в день нормандского саммита, 9 декабря, на Донбассе в результате подрыва погибли трое украинских военных Андрей Войтович, Виктор Прусский и Сергей Сирота.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Чернигова Потери Война на Донбассе Новости Украины
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