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      В ДТП погиб экс-владелец банка "Аваль" Федор Шпиг, – СМИ

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      На трассе Киев – Чоп произошло смертельное ДТП, в котором погиб бывший владелец банка "Аваль" Федор Шпиг. Инцидент произошел примерно в 14:15 31 марта.

      Как сообщает "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники, Шпиг был за рулем Mercedes Benz GLS-350. Его машина двигалась в направлении Житомира.

      Еще один громкий инцидент Пьяный полицейский устроил смертельное ДТП на Кировоградщине: фото

      Причиной ДТП стало то, что водитель не справился с управлением и съехал в кювет. В результате автомобиль перевернулся.

      Новость дополняется...

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости Киева Банки Жертвы Аварии и ДТП
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