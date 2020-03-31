В ДТП погиб экс-владелец банка "Аваль" Федор Шпиг, – СМИ
На трассе Киев – Чоп произошло смертельное ДТП, в котором погиб бывший владелец банка "Аваль" Федор Шпиг. Инцидент произошел примерно в 14:15 31 марта.
Как сообщает "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники, Шпиг был за рулем Mercedes Benz GLS-350. Его машина двигалась в направлении Житомира.
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Причиной ДТП стало то, что водитель не справился с управлением и съехал в кювет. В результате автомобиль перевернулся.
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