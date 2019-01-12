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      В ДТП с рейсовым автобусом в Донецкой области погибли 3 человека: фото с места происшествия

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      В ДТП с рейсовым автобусом в Донецкой области погибли 3 человека
      В ДТП с рейсовым автобусом в Донецкой области погибли 3 человека / Полиция

      В субботу, 12 января, в Краматорске, Донецкой области, водитель авто ВАЗ не справился с управлением и столкнулся с рейсовым автобусом "Старый город – Малотарановка". В результате ДТП погибла семья из трех человек.

      Об этом сообщила пресс-служба полиции Донецкой области.

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      Как выяснили в полиции, 61-летний водитель авто ВАЗ не справился с управлением транспорта, выехал на встречную полосу и столкнулся с общественным автобусом.

      ДТП з рейсовим автобусом у Краматорську
      ДТП с рейсовым автобусом в Краматорске

      В результате аварии 3 пассажира легковушки погибли на месте. Еще один пассажир был доставлен в больницу, она сейчас в реанимации в тяжелом состоянии, а также водитель получил телесные повреждения. 20 пассажиров маршрутного такси не пострадали.

      Известно, что водитель не выбрал безопасный скоростной режим.

      У результаті аварії загинуло 3 людей
      В результате аварии погибли 3 человека

      По факту возбуждено уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего".

      Напомним, вечером 11 января на Николаевщине произошла серьезная авария, в результате которой пострадал заместитель главнокомандующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Кропивченко и еще один военный. Их госпитализировали.

      Теги: Новости Украины Жертвы Авто Полиция Новости Краматорска Аварии и ДТП
      Источник: 24 канал
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