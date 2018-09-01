В ДТП в Киевской области погибла 5-летняя девочка, которую посадили на переднее сиденье

В пятницу, 31 августа, на Киевщине водитель Land Rover потерял управление, в результате чего машина перевернулась. В результате ДТП погибла 5-летняя девочка, еще двое детей получили травмы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевщины.

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Как рассказали в пресс-службе, 23-летний водитель, управляя автомобилем Land Rover с прицепом, двигался по полевой полосе. Проезжая отрезок дороги с ямами, не выбрав безопасную скорость, молодой человек потерял управление и допустил переворот автомобиля.

В результате дорожно-транспортного происшествия 5-летний мальчик, который сидел вместе с водителем на сидении – получил телесные повреждения. Также на переднем пассажирском сидении находилась 33-летняя женщина, которая держала на руках двух девочек 3 и 5 лет. Старшая девочка умерла на месте происшествия,

– отметили правоохранители.

Известно, что двоих других детей с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Взрослые от госпитализации отказались.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства дорожного происшествия, ведется следствие.

Напомним, в Соломенском районе Киева мотоциклист насмерть сбил женщину. По словам очевидцев, водитель мотоцикла получил тяжелые травмы, но скрылся с места совершения ДТП.