В ДТП возле Днепра столкнулись маршрутка и легковушка: есть погибшие – фото

На Днепропетровщине между селом Свободное и Новомосковском произошла аварии. Столкнулись Opel и Эталон, в котором находились 10 пассажиров.

В результате столкновения погибла девушка 1994 года рождения, которая была за рулем Opel. Погибла также пассажирка, которая была в том же авто. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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Пострадала также девочка 2005 года рождения, которая ехала в автобусе. Ее госпитализировали с легкими травмами.

По предварительным данным правоохранителей, водитель Opel не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения. В результате она столкнулась с автобусом.



ДТП возле Днепра / фото Нацполиции