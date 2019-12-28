В ДТП возле Днепра столкнулись маршрутка и легковушка: есть погибшие – фото
На Днепропетровщине между селом Свободное и Новомосковском произошла аварии. Столкнулись Opel и Эталон, в котором находились 10 пассажиров.
В результате столкновения погибла девушка 1994 года рождения, которая была за рулем Opel. Погибла также пассажирка, которая была в том же авто. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
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Пострадала также девочка 2005 года рождения, которая ехала в автобусе. Ее госпитализировали с легкими травмами.
По предварительным данным правоохранителей, водитель Opel не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения. В результате она столкнулась с автобусом.
ДТП возле Днепра / фото Нацполиции
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