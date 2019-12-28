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      В ДТП возле Днепра столкнулись маршрутка и легковушка: есть погибшие – фото

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      Авария возле Днепра / dp.npu.gov.ua

      На Днепропетровщине между селом Свободное и Новомосковском произошла аварии. Столкнулись Opel и Эталон, в котором находились 10 пассажиров.

      В результате столкновения погибла девушка 1994 года рождения, которая была за рулем Opel. Погибла также пассажирка, которая была в том же авто. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

      К теме: ДТП на Волыни с участием микроавтобуса и маршрутки: есть пострадавшие – фото

      Пострадала также девочка 2005 года рождения, которая ехала в автобусе. Ее госпитализировали с легкими травмами.

      По предварительным данным правоохранителей, водитель Opel не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения. В результате она столкнулась с автобусом.


      ДТП возле Днепра / фото Нацполиции

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Жертвы Новости Днепра Аварии и ДТП
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