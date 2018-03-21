В Дубае туристам в паспортах поставили смайлы, вместо печати: курьезные фото
В Объединенных Арабских Эмиратах своеобразно отметили День счастья, который состоялся 20 марта.
К этому дню Главное управление по делам жителей и иностранцев обеспечило таможенников аэродромов специальными печатями, пишет Khaleej Times.
Так, в аэропорту Дубая пограничники вместо печатей на обозначение прохождения контроля ставили в документах смайлики.
Кроме красной улыбающейся мордочки в паспортах туристов красовалась надпись "Добро пожаловать в счастливые ОАЭ" на арабском и английском языках.
Также сотрудники аэропорта надели специальные маски и перчатки, приветствовали путешественников и позировали для фотографий.
Аниматор в аэропорту в Дубае
Источник: 24 Канал
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