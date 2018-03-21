19:20
21 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-4°C
0°C -7°C
  • четверг
    0°C -11°C
  • пятница
    1°C -13°C
  • суббота
    1°C -15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ПАРАЛИМПИАДА-2018
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Униженный Путин. Пьяный пилот
Вєсті Кремля
23:28, 20 марта
Вести.UA. Савченко пугает.
Вєсті.UA
20:50, 20 марта
Как одесситы мечтали о мэрии будущего, а получили мэра под подозрением.
ЦРУ
09:38, сегодня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, сегодня
Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски
Згадати все
21:29, 19 марта
Телеканал новостей 24 Новости Путешествия
НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ПАРАЛИМПИАДА-2018

В Дубае туристам в паспортах поставили смайлы, вместо печати: курьезные фото

119 Читати новину українською
В Дубае туристам в паспортах поставили смайлы, вместо печати: курьезные фото
/ Соцсети

В Объединенных Арабских Эмиратах своеобразно отметили День счастья, который состоялся 20 марта.

К этому дню Главное управление по делам жителей и иностранцев обеспечило таможенников аэродромов специальными печатями, пишет Khaleej Times.

Так, в аэропорту Дубая пограничники вместо печатей на обозначение прохождения контроля ставили в документах смайлики.

Кроме красной улыбающейся мордочки в паспортах туристов красовалась надпись "Добро пожаловать в счастливые ОАЭ" на арабском и английском языках.

Также сотрудники аэропорта надели специальные маски и перчатки, приветствовали путешественников и позировали для фотографий.

Аниматор в аэропорту в Дубае

Теги: LifeStyle ОАЭ Курьезные новости Путешествия
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук