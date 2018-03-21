В Дубае туристам в паспортах поставили смайлы, вместо печати: курьезные фото

В Объединенных Арабских Эмиратах своеобразно отметили День счастья, который состоялся 20 марта.

К этому дню Главное управление по делам жителей и иностранцев обеспечило таможенников аэродромов специальными печатями, пишет Khaleej Times.

Так, в аэропорту Дубая пограничники вместо печатей на обозначение прохождения контроля ставили в документах смайлики.

Dubai Airport was keen on spreading smiles around this Happiness Day by stamping smiley faces on passports of those arriving in the city. pic.twitter.com/mUwINZAzp8 — *Dr Barkat SOOMRO* (@DrBarkatSoomro) 21 березня 2018 р.

Кроме красной улыбающейся мордочки в паспортах туристов красовалась надпись "Добро пожаловать в счастливые ОАЭ" на арабском и английском языках.

Также сотрудники аэропорта надели специальные маски и перчатки, приветствовали путешественников и позировали для фотографий.

Аниматор в аэропорту в Дубае