В Дубае затонула яхта: на борту находились россияне, французы и британцы – видео

Возле побережья Дубая затонула яхта стоимостью 5,5 миллиона дирхамов (1,5 миллиона долларов). Никто из туристов и членов экипажа не пострадал.

Об этом сообщает издание The National.

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Согласно информации СМИ, яхта в тот момент стояла на мели. Однако дно судна получило повреждения и начало стремительно набирать воду.

В этот момент на борту находилось 11 человек: три члена экипажа и восемь туристов из Франции, России и Великобритании. Стоит добавить, что инцидент произошел на расстоянии около 200 метров от берега. Именно поэтому полиция быстро отреагировала и всех спасла, поэтому никто не пострадал.

Tourists and crew rescued after rented yacht sinks off Dubai Marina https://t.co/MXZjwPvZ7f pic.twitter.com/a2SnS4IVeg — The National (@TheNationalUAE) January 4, 2019

Напомним, что 3 января завершилась поисково-спасательная операция в Магнитогорске, где 31 декабря произошел взрыв в многоэтажке. Из-под завалов извлечены тела 39 погибших, имена которых обнародовали.