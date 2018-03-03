В Дублине полицейские, вместо задержания нарушителей, "играли" с ними в снежки: смешное видео

В ирландском Дублине двое полицейских пытались задержать двух правонарушителей. Но, потерпев неудачу, стали бросать в них снежки.

Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел, когда полицейские приехали на задержание двух хулиганов, которые забрасывали снежками местные дома. Но пока правоохранители шли к ним на лестничную площадку четвертого этажа, ребята успели спуститься вниз.

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Последние, очевидно, подумали, что им ничего не остается, как забрасывать снежками еще и полицейских. Впрочем, правоохранители решили не отставать и также начали целиться снежками в нарушителей.

Когда полицейские добрались вниз, чтобы задержать подозреваемых, те бесследно исчезли.

Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовала жительница соседнего дома Стефани Спайтер, которые снимала "битву"