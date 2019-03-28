В двух квартирах Харькова зарегистрировано по 400 человек: связано ли это с выборами

В Харькове нашли так называемые квартиры-рукавички, в которых согласно документам проживают две сотни людей. На самом же деле – несколько пенсионеров, которыми занимаются социальные фонды.

Законность такой регистрации полиция уже проверяет. А тем временем, избирательные участки уже отправили по этим адресам целые пачки приглашений на выборы.

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В этой однокомнатной квартире на улице Луи Пастера по документам проживают 217 человек. Фактически, только двое – супруги Зайончковские.



Виталий Зайончковский, который переписал квартиру на соццентр

Виталий в 2015 году переписал дом на фонд "Пенсион". За это социальный центр пожизненно ухаживает за семьёй.

Жена пенсионер, а я безработный, на пенсии. А коммунальные услуги надо оплачивать, они дорогие. Пенсия у меня только 1400 гривен, и больше никаких доходов нет. Вот мы и заключили договор пожизненного содержания,

– рассказал житель Виталий Зайончковский.

О том, что жилье по документам станет муравейником, мужчина даже подумать не мог. Теперь к зарегистрированным часто приходят визитеры.

Похожая ситуация и в другой харьковской квартире, на улице Шариковой. Здесь в один дом уместились аж 228 человек. Её экс-владелец тоже заключил договор об уходе.

Его купили вместе с квартирой. Он уже не владелец, за коммунальные платит хозяин. И прописывает сюда столько людей. А он получает каждый раз квитанции, в которых все добавляются и добавляются люди,

– рассказала соседка.

В фонде "Пенсион" комментарий пока не дали.



Ответ фонда

Юристы говорят, законов, которые ограничивают количество зарегистрированных лиц в квартире, нет. На 172 избирательном участке, к которому относятся эти два помещения, приглашения уже разослали. Думали, что по указанным адресам общежития. Однако, это не избирательная манипуляция, убеждены в гражданской сети "Опора".

На президентских выборах оно вряд ли сможет повлиять на результат, потому что результат считается по всей стране,

– подчеркнул представитель гражданской сети "Опора" Николай Зинченко.

Юристы убеждены, в квартирах регистрируют переселенцев. И это прибыльный бизнес.

"Осуществляют формальную регистрацию на территории Украины, получают статус временно перемещенных лиц, в связи с чем они могут получать как пенсии, так и ряд социальных выплат. Этот бизнес является весьма прибыльным, он разветвлен. Как мне известно, суммы содержаний, которые перевозят по территории Украины в виде пенсий, составляют 20,25, иногда 30%", – сказал адвокат Олег Головко.

В полиции 4 сотни зарегистрированных уже стали основанием для уголовного производства. Его открыли по статье "Служебный подлог".

В Киеве сразу 380 человек прописали в одной из киевских квартир на улице Бондарской в доме №3. Там в 104-й квартире официально зарегистрированы 380 избирателей. Это количество – четверть всех избирателей участка №801095 в Киеве.