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В двух областях ограничено движение транспортных средств

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В двух областях ограничено движение транспортных средств
В двух областях ограничено движение транспортных средств / пресс-служба ГСЧС

Спасатели сообщают, что по состоянию на 9 часов 3 марта, опасных метеорологических явлений в Украине не наблюдается. Сообщается об ограничении движения транспорта в двух областях.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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"В Николаевской области перекрыто движение для всех видов транспортных средств на участке дороги Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев на подъезде к г. Николаев. Для расчистки дорог снегоочистительной техникой ограничено движение крупногабаритного транспорта", – говорится в сообщении спасателей.

Отмечается, что ограничено движение крупногабаритных транспортных средств и в Киевской области на подъездах к г. Киева следующих дорогах: М-01 Киев-Чернигов-Новые Яриловичи; М-03 Киев - Харьков-Довжанский; М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп; М-07 Киев-Ковель-Ягодин.

Временно ограничен въезд крупногабаритных транспортных средств в г. Киев.

Для расчистки дорог и буксировки транспортных средств привлечено 1734 единиц техники и 2917 человек.

Теги: Новости Украины ГСЧС Новости Киева Новости Николаева Непогода в Украине
Источник: 24 канал
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