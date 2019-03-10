В двух областях Украины невозможно дозвониться с мобильного в пожарную, полицию и скорую

В Запорожской и Днепропетровской областях временно не работает вызов "101" (пожарная служба) с мобильных номеров операторов "Киевстар" и Vodafone.

Мчсники Запорожья сообщили, что из-за технических неисправностей временно не работают также экстренные номера "102" (полиция), "103" (скорая медицинская помощь) и "112" (служба экстренной помощи) с мобильных операторов "Киевстар" и Vodafone.

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Чрезвычайники советуют звонить на экстренные номера со стационарных телефонов или мобильного оператора lifecell.

А на Днепропетровщине с "Киевстар" и Vodafone невозможно позвонить на "101" из-за повреждения магистральной линии.

В случае необходимости МЧС Днепропетровщины советуют пользоваться городскими номерами 056-744-30-19 или 056-744-25-87.